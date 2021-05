Actualizada 12/05/2021 a las 07:05

Navarra ha registrado un leve descenso en el número de nuevos contagios por coronavirus. Según los datos provisionales facilitados por Salud, en la jornada de este martes, 11 de mayo, se contabilizaron 64 positivos. Esta cifra supone 11 casos menos que en la jornada anterior, cuando se comunicaron 75 nuevos positivos aunque se produjo un importante descenso en el número de personas ingresadas por Covid-19 en la Comunidad foral.



En cuanto a las zonas y municipios en los que se ha detectado un mayor número de nuevos contagios en las últimas horas, destacan Tudela y Etxarri-Aranatz con 5 positivos. Les siguen Ansoáin, Buñuel, Beriáin, Lakuntza y los barrios pamploneses de Txantrea e Iturrama con 3 nuevos casos de coronavirus.

NAVARRA VUELVE A APLAZAR LA SEGUNDA DOSIS DE ASTRAZENECA

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, tal y como ya hizo la semana pasada, va a proceder este martes al envío de SMS a los grupos de profesionales esenciales menores de 60 años que tenían que recibir la próxima semana la segunda dosis de AstraZeneca (del 17 al 23 de mayo), en espera de una decisión final y conjunta de todas las comunidades autónomas en torno a cómo se concluirá su proceso de inmunización. Se trata de un grupo de 2.774 profesionales esenciales (docentes, cuerpos de seguridad, sanitarios de segunda línea, etc). "Todos ellos serán informados y se les volverá a citar, llegado el caso, cuanto antes", indican desde el Departamento.

Estos envíos se continuarán repitiendo, previsiblemente, durante el resto del mes de mayo, ya que el retraso de la resolución final se prevé que sea de cuatro semanas desde que se adoptó la decisión del aplazamiento, el día 30 de abril.

LOS JUECES TUMBAN EL TOQUE DE QUEDA Y EL HORARIO DE LAS TERRAZAS

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha denegado el toque de queda nocturno decretado por el Gobierno de Navarra para evitar la proliferación de los botellones al considerar que la medida “no supera el canon de necesidad y proporcionalidad”. “El control del denominado ‘botellón’ no necesita ni exige una medida tan invasiva en los Derechos Fundamentales (o al menos no se ha justificado cumplidamente para cubrir el juicio de necesidad y proporcionalidad). El control del ‘botellón’ se puede realizar con aplicación de la legislación ordinaria (lo mismo que se hacía antes de la pandemia) no necesitando de la aplicación de la legislación sanitaria extraordinaria”, asegura la Sala.

Además, tampoco ratifica el horario de cierre de las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración, fijado en la orden foral a las 22 horas, al ser una medida ligada al toque de queda nocturno. Entiende el Tribunal que estas limitaciones horarias “solo tienen sentido en el contexto de la vigencia del toque de queda pues estos límites de horario máximo solo persiguen habilitar el cumplimiento” del mismo. El tribunal también elimina el límite de las 22.30 para servir comidas a domicilio o para recoger.

