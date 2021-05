¿Qué hay que tener en cuenta para hacer la mejor elección de colegio?

Actualizada 10/05/2021 a las 06:00

Ha llegado el momento de elegir un colegio para los hijos. Y los padres se ponen muy nerviosos. ¿Cuál será el mejor centro para sus retoños? ¿Aquel que sea bilingüe o en el que se impartan algunas materias en otras lenguas? ¿El que está más cerca de su casa porque así los niños tendrán amigos en el barrio y podrán ir y regresar solos cuando sean un poco más mayores? ¿El que responde al ideario y los valores de la familia? ¿Ese otro centro que apuesta por la innovación y la tecnología, porque ya no solo serán el futuro sino que conforman el presente? ¿O aquel en el que ellos estudiaron y del que guardan tan buen recuerdo? Sea cual sea su pensamiento, lo cierto es que las familias no se quieren equivocar. Hacen listados con los colegios que más les gustan, los van a visitar para ver sus instalaciones o hablan con amigos que ya llevan allí a sus hijos para que les cuenten su experiencia. Quieren acertar. Porque son muchos los años que ligarán, a sus hijos y a ellos mismos, a ese centro escolar Conscientes de ese ‘rompecabezas’ familiar, algunos expertos en el ámbito educativo aconsejan a los padres. Y les ofrecen algunos aspectos que deberían tener en cuenta antes de solicitar uno u otro colegio. La psicóloga especialista en familia y menores Olatz Ormaetxea; la pedagoga, psicóloga y orientadora escolar del colegio Nuestra Señora del Huerto de Pamplona, Mónica Chérrez; y el profesor, educador y conferenciante Francisco Castaño, autor de libros como 'Aprender a educar', 'La mejor medalla: su educación' o 'La mejor versión de tu hijo' coinciden en que lo principal es que el ideario de la familia y el del centro vayan en la misma dirección. En las líneas que siguen ofrecen su opinión sobre este tema y lanzan un mensaje optimista: “Aunque a tu hijo no le cojan en el centro elegido, no es un drama. Todos tienen sus ‘pros’ y sus ‘contras’ y siempre se puede cambiar de colegio en el futuro”. Las familias que elijan ahora colegio para el próximo septiembre pueden optar hasta por seis centros (en cada uno les asignarán una puntuación). La inscripción se hará por Internet, en el portal ‘Educa’ del Departamento de Educación, entre el 17 y el 21 de mayo.

PROYECTO EDUCATIVO. EN SINTONÍA CON LA FAMILIA

Los expertos consultados coinciden en que es “muy importante” estar “en sintonía ideológica” con el colegio. “Tanto en la base lingüística, como en la religión, los valores, si da más peso a lo académico o a lo humano...” , apunta la psicóloga Olatz Ormaetxea. “Es fundamental que exista una línea continua entre familia y escuela”, insiste Francisco Castaño. Y recalca que, independientemente de que el modelo elegido dé más importancia a la tradición o a la innovación, es “crucial” que se enseñe a los alumnos “que las cosas se consiguen en la vida con esfuerzo”. “Es importante que adquieran hábitos de estudio para lo que vayan a hacer después den la vida”. Por un “lazo de confianza” entre familia y escuela también apuesta la pedagoga y psicóloga Mónica Chérrez. “Son las familias las que tienen la libertad para elegir un centro, teniendo en cuenta sus propias creencias, la atención integral al alumno, la metodología de las inteligencias múltiples (matemática, lingüística, artística, emocional...), el plurilingüismo y la competencia digital”, enumera los aspectos que, a su juicio, se deberían valorar antes de decantarse por un colegio.

ESPACIO FÍSICO. VISITAR EL CENTRO Y LAS INSTALACIONES

Un colegio grande o pequeño. Antiguo o moderno. Con espacios al aire libre y polideportivos. Cerca o lejos del domicilio. Los expertos consultados coinciden en que conviene visitar físicamente el centro antes de decantarse o no por esa opción. “Suele haber jornadas de puertas abiertas en las que, además de conocer el ideario y el plan de estudios, se muestran también las aulas, el comedor, los patios...”, recuerda Francisco Castaño. Y aconseja a las familias “darse una vuelta a la entrada o salida de las clases”. “Para ver qué se ‘cuece’ y cuál es el día a día”. Este educador y autor de libros sobre educación apunta, además, que es importante hablar con otras familias que lleven a sus hijos a ese colegio “para que nos den su opinión” o con la asociación de padres y madres del centro para resolver dudas.

PLAN DE CONVIVENCIA. PROTOCOLOS PARA PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR

La psicóloga Olatz Ormaetxea, que atiende muchos casos de acoso escolar en su consulta, opina que es “fundamental” saber si el centro elegido cuenta o no con un “buen plan de convivencia”. “Nos todos los colegios son iguales. Es cierto que todos cuentan con protocolos ‘antibullying’ o de resolución de conflictos pero, en la práctica, las actuaciones no son igual. Unos los tienen muy interiorizado y otros, van improvisando”, confiesa.

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. MEJOR A LA RED PÚBLICA

En el caso de que los futuros alumnos tengan algún tipo de necesidad educativa especial (física, psíquica o de problemas de comportamiento), algunos expertos coinciden en que es mejor decantarse por un colegio público, porque, en general, cuentan con más recursos materiales o humanos. “Puede haber excepciones, pero lo más realista es que los centros públicos están más preparados y cuenten con más personal especializado”, explica Francisco Castaño.

EXPERIENCIA PREVIA. ¿VOLVER AL COLEGIO DE LOS PADRES?

¿Es conveniente que los hijos estudien en el mismo colegio al que fueron sus padres, si viven en la misma ciudad? ¿O en uno de la misma orden religiosa o proyecto educativo, si residen en otra? La psicóloga Olatz Ormaetxea lo tiene claro: “Si el recuerdo fue positivo, es una buena opción porque se conoce de cerca el centro, el ideario y el modelo educativo. Si la experiencia no fue óptima, es mejor no repetir y buscar otro, dice.

LOGÍSTICA FAMILIAR. CERCANÍA, COMEDOR, AUTOBÚS, HORARIO, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES...

A todos los aspectos más “profundos” citados antes, los expertos añaden algo más “mundano”: el día a día. “Es importante tener en cuenta la logística familiar porque vamos a estar muchos años vinculados al centro. Hay que valorar si tiene o no servicio de autobús, comedor, qué extraescolares ofrece...” enumera Ormaetxea. A lo que Castaño suma la cercanía al domicilio. “No digo que haya que elegir el colegio que está debajo de casa pero tampoco aconsejo que un niño de 3 años pase una hora en el coche para ir y regresar al colegio todos los días”, insiste. Y recalca que las distancias “complican la vida diaria”. “Está claro que todo no se puede tener y hay que elaborar una lista con los ‘pros’ y ‘contras’ de cada centro pero hay que priorizar el bienestar del niño porque, además, mejorará su rendimiento escolar”. Para la pedagoga y psicóloga Mónica Chérrez, sin embargo, la logística debe estar en segundo plano, tras los puntos que ella señala (atención integral al niño, inteligencias múltiples, plurilingüismo, competencia digital...) “ Si además de todo eso, el colegio está cerca de casa, suerte que tienes. Pero no creo que la cercanía deba ser el principal motivo de elección. Además, vivimos en una ciudad pequeña y no hay grandes distancias”.

COLEGIO GRANDE O PEQUEÑO. SEGÚN CÓMO SEA EL NIÑO

¿Un colegio grande con muchos alumnos, un montón de líneas por curso y grandes espacios? ¿O mejor un centro pequeño, más familiar, donde profesores y alumnos se conocen por su nombre? El educador Francisco Castaño concluye que la elección de uno u otro centro dependerá de cómo sea el niño. “Si tu hijo es responsable, puede ir a un colegio grande. Si es más introvertido y le cuesta relacionarse, mejor decantarse por un centro más pequeño”.

PÚBLICO, PRIVADO O CONCERTADO. VALORAR EL NIVEL DE LA FAMILIA

Hay familias, recalcan los expertos, que se empeñan en llevar a sus hijos a un colegio privado, que supone una mensualidades muy elevadas y no les permite apenas vivir con holgura. “No hay que denostar ningún tipo de enseñanza - apunta Castaño-y elegir el centro que más se adecue a nuestro nivel familiar”.

CONOCER A TU HIJO. ELEGIR UN COLEGIO ACORDE CON CÓMO ES

En definitiva, los especialistas concluyen en que lo principal es que los padres conozcan a sus hijos y elijan un colegio acorde a él. “El mensaje que quiero lanzar -dice Castaño- es que hay debes llevar a tu hijo al mejor colegio para él, teniendo en cuanta los factores que hemos desgranado”. Y recalca que con los hijos “hay que tener ilusiones, no expectativas”. “Tú puedes querer que tu hijo sea ingeniero, pero resulta que se le dan mal las matemáticas. Lo mismo ocurre con los centros. Elige, teniendo en cuanta estos aspectos, el que mejor se adapte al niño”.

“El cambio de colegio no debe ser ningún drama”



Porque el menor no fue admitido en el colegio elegido por sus padres en primera opción. O porque la familia se da cuenta de que el modelo educativo o el propio centro no era lo que ellos esperaban. O, quizá, porque el niño tiene problemas de relación con los compañeros y creen más positivo un cambio de aires. Sea como fuere, el caso es que hay menores que no terminan la escolarización en el colegio en el que la empezaron. Y que, en un momento u otro, cambian de centro y de amigos.

Los expertos consultados coinciden en que los menores tienen una capacidad de adaptación “muy alta” y aconsejan a los padres transmitir siempre“ calma”. “Si las familias se muestran tranquilas ante el cambio, los niños también lo estarán. No debemos ver la situación desde nuestra mirada de adultos, sino desde la de los menores. Para muchos es una oportunidad ”, asegura la psicóloga infantil y familiar Olatz Ormaetxea. Y cuenta su propia experiencia. “Con 8 años, cambiamos de ciudad y de colegio. Yo me adapté enseguida”.

Aunque, insiste, la edad de los menores influye y no es lo mismo pasar de un centro a otro a los 4,5 o 6 años que hacerlo a los 14, cuando su grupo de amigos ya está consolidado. Una opinión similar sostiene el educador y conferenciante Francisco Castaño. “Si no te toca el colegio que querías para tu hijo, no es ningún drama. Quizá más adelante, puedas cambiar. Pero lo que no tienes que hacer es criticar al centro. Sino esforzarte en hablar bien del colegio y de los profesores”, insiste.

Respecto del paso de un colegio o instituto a otro, en el caso de que el menor tenga problemas, recuerda que, aunque no hay que tener miedo al cambio, “no se puede cambiar cada año”. “A veces, los padres creen que el problema está en el colegio, cuando radica en sus hijos”.

La orientadora escolar Mónica Chérrez anima a los padres a confiar en el sistema educativo. “Si no se está de acuerdo, existe la posibilidad de cambiar de centro. Pero el nivel educativo de los colegios e institutos en Navarra es muy alto y todos van a ofrecer una buena educación”. En su opinión, debe primar siempre la libertad de elección de las familias.