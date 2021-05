José Ignacio Murillo Sanz, autónomo: “Tengo 78 años y aún no pienso jubilarme”

José Ignacio Murillo casi no recuerda lo que es no trabajar. Lo lleva haciendo desde los 14 años y hoy, con 64 cotizados, no piensa decir adiós. Tiene sus razones y comenta con una sonrisa: “Le estoy haciendo un favor al erario público”