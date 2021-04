Chivite tiende la mano al diálogo a Navarra Suma, formación a la que ve instalada en "el no por el no"

Actualizada 30/04/2021 a las 12:24

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha asegurado que su Gobierno "siempre tendrá la mano tendida al diálogo" con Navarra Suma, coalición a la que ve instalada en "el no por el no" y a la que ha pedido que deje de "poner palos en las ruedas".



Chivite se ha pronunciado en este sentido al ser preguntada por el voto en contra de Navarra Suma en la votación en la que fue convalidado el Decreto de Ley Foral de medidas urgentes para la gestión y ejecución de actuaciones financiables con fondos europeos de recuperación (Next Generation).



"El Gobierno de Navarra siempre tendrá la mano tendida al diálogo con Navarra Suma, al igual que con el resto de grupos, ha sostenido Chivite quien ha aludido en ese sentido también al otro grupo de la oposición, EH Bildu, que se abstuvo en esa votación.



La presidenta ha comentado que "tuvieron el borrador del decreto, aportaron al borrador del decreto y se aceptaron aportaciones de Navarra Suma tanto de fondo como de forma, pero evidentemente NA+ está instalada en el no por el no como también lo hicieron con la regulación en el ámbito estatal, en la que también votaron en contra".



"Nuestro esfuerzo siempre tiene que ser al diálogo, a la mano tendida y a llegar a acuerdos, que son en beneficio de la totalidad de la ciudadanía", ha remarcado tras lo que ha precisado que si no se acordaba ese decreto no es que no fueran a venir los fondos, "vendrán pero vamos a ser incapaces de tramitarlos si no teníamos la agilidad que plantea este decreto".

