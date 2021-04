"Como profesional, David Beriáin era lo mejor, pero aún era mejor como persona"

Actualizada 28/04/2021 a las 19:08

Artajona vive este miércoles, por segundo día consecutivo, una jornada de luto por el periodista natal, David Beriáin, asesinado en Burkina Faso por un grupo de terroristas cuando grababa un documental sobre la caza furtiva en el país africano.

Desde el martes todos los perfiles del whatsapp de los vecinos de Artajona incluyen una foto del reportero artajonés o una de sus frases más famosas: "He tenido mucha suerte en la vida. Mis padres, mi familia y mi mujer me han querido de la manera más hermosa que se puede querer a alguien: libre. Aunque eso suponga en su caso que un día pueda haber una llamada que les diga: No va a volver. Eso es un acto de generosidad del que yo no sé si sería capaz".

En las calles del pueblo, los habitantes de la localidad muestran su dolor y siguen recordando anécdotas del vecino más querido.

"Como profesional era lo mejor, pero aún era mejor como persona", declara Alfonso Jáuregui Rodríguez, de 46 años. "Nunca perdió la humildad, y eso que la fama podía habérsele subido a la cabeza".

Muchas parejas jóvenes con niños aguardan en la terraza de El bar de El Parque, a la espera de acudir a las 20 horas a la concentración de homenaje convocada por el Ayuntamiento de Artajona.

"Su cuadrilla está rota. Era una de las personas más queridas en el pueblo, siempre estaba disponible para todo el mundo", reconoce Rosario Tainta Yárnoz, de 43 años.

