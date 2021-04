Navarra confía en asumir las competencias de tráfico antes de final de año

Actualizada 26/04/2021 a las 12:58

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha defendido este lunes que la Comunidad foral asuma la competencia de tráfico, pero que el servicio se preste de forma compartida entre la Policía Foral y la Guardia Civil, tras el anuncio de que en el segundo semestre del año el Estado transferirá a Navarra esta competencia.

Por su parte, el portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha destacado que, al margen de que la Policía Foral asuma esta competencia, la Guardia Civil "va a permanecer en Navarra". "Hay 1.500 efectivos de la Guardia Civil en Navarra. En esta legislatura han crecido los efectivos de la Guardia Civil en nuestra tierra. Estamos hablando de 180 agentes dedicados a tráfico. Quedan más de 1.300 que siguen y seguirán en Navarra, y para esos 180 agentes está negociando el Gobierno de Navarra la posible pasarela -a la Policía Foral- para que quien quiera se quede aquí", ha dicho Alzórriz.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Javier Esparza ha explicado que su grupo defiende el traspaso de tráfico, pero manteniendo la gestión compartida entre Policía Foral y Guardia Civil. Esparza ha sostenido que "el sectarismo del nacionalismo no busca una mejora del servicio de tráfico, lo que está buscando es que cuantos menos guardias civiles haya en Navarra, mejor". "El PSOE le paga al PNV y a Bildu la Presidencia del Gobierno de España y de Navarra. Es una cesión, una más", ha señalado, para defender que "la Guardia Civil siga desarrollando su labor íntegramente en Navarra".

No obstante, ha afirmado que si finalmente no se produce esa gestión compartida, la pasarela puede ser "una alternativa" para guardias civiles que actualmente están en tráfico.

Por otro lado, Javier Esparza se ha mostrado en contra del traspaso de la política penitenciaria como han acordado la Comunidad Autónoma Vasca y el Gobierno de España y ha considerado que con esta transferencia se buscaría "hacer luego una política penitenciaria que favorezca a los presos de ETA". "Esta transferencia es lo que buscan el nacionalismo vasco en Euskadi y Navarra para a partir de ahí obviamente preocuparse de los suyos y sacar de la cárcel cuanto antes a todos los etarras posibles, por lo tanto, nosotros estamos en contra expresamente de que por una negociación política asesinos de ETA puedan salir de la cárcel antes de que cumplan sus condenas", ha señalado.

Por su parte, Ramón Alzórriz ha valorado que el Gobierno de España y el de Navarra hayan acordado recientemente el traspaso de la competencia de sanidad penitenciaria en el mes de mayo y el de tráfico para el segundo semestre, tras lo que ha destacado la "buena sintonía" entre las dos Administraciones.

Alzórriz ha criticado que se intente "manipular y mentir" sobre el traspaso de tráfico, vinculando la asunción de esta competencia con una posible salida de la Guardia Civil de Navarra. "La Guardia Civil está y estará en Navarra", ha asegurado, destacando que la petición del traspaso de tráfico ha sido siempre "unánime" en el Parlamento foral.

Respecto a la posibilidad del traspaso de la competencia de prisiones, el portavoz del PSN ha pedido centrarse en concretar definitivamente el traspaso de sanidad penitenciaria y tráfico, y ha dicho que "el resto ya se verá". "Vayamos partido a partido. Que sanidad penitenciaria y tráfico se hagan con solvencia y desde el mayor rigor", ha planteado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha defendido el traspaso de tráfico y ha dicho que las alusiones a la posible salida de la Guardia Civil son "siempre la excusa para no cumplir con la Lorafna en materia de transferencias". "Son muchas las transferencias que quedan pendientes casi 40 años después y nos parece que es más un argumento que tiene que ver con la no vocación de cumplir con lo que jurídicamente queda establecido. En una materia histórica como la de tráfico no tiene por qué haber contraposición de intereses, sino una limitación de competencias", ha dicho. La portavoz de Geroa Bai ha aceptado la previsión del Gobierno de Navarra de implantar una pasarela para posibilitar el traspaso de agentes de la Guardia Civil a la Policía Foral.

En cuanto al posible traspaso de prisiones, Barkos ha defendido "el cumplimiento de la Lorafna -que prevé esta transferencia-". "La consecución del calendario en materia de competencias es para Geroa Bai y quiero pensar que para el cien por cien del Parlamento materia irrenunciable", ha dicho.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que el traspaso de tráfico, "más allá de los mantras que diferentes sectores siguen agitando en los últimos años, es un compromiso adquirido por el Gobierno de Navarra y el del Estado". "Se ha estado mareando la perdiz a lo largo de muchos años, es una transferencia pendiente que tiene su reflejo en la Lorafna y es lo lógico que en Navarra sea la Policía Foral quien gestione tráfico. Más allá de eso, hay un interés partidistas y un interés en manipular la realidad. Ya se hizo este debate la pasada legislatura y vamos tarde", ha señalado.

En cuanto a la competencia de prisiones, ha afirmado que la sanidad penitenciaria "no es suficiente" y ha dicho que "es muy difícil llevar adelante un modelo de ejecución penal debido a las limitaciones que supone que haya otra institución" gestionando esta competencia. "Haría falta que el Gobierno de Navarra gestione esa competencia como viene reconocido en la Lorafna", ha señalado.

Por último, la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha defendido que "cuantas más transferencias tengamos en Navarra más ahondaremos en nuestro autogobierno".

"Esperemos que una vez tengamos sanidad penitenciaria, sigamos ahondando en la transferencia penitenciaria completa, como así establece el Amejoramiento", ha dicho.

En cuanto a trafico, ha afirmado igualmente que "no es más que cumplir con la Lorafna y seguir desarrollando aquellas medidas que son propias y que debemos tener en la Comunidad foral".