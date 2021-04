Controlados más de 30 pozos al año en huertas y fincas de Navarra

Actualizada 22/04/2021 a las 06:00

La trágica muerte en 2019 de Julen, un niño de 2 años que cayó a un pozo de agua en una finca de Totalán (Málaga) provocó una intensificación en la campaña de control a este tipo de explotaciones acuíferas, tanto superficiales como subterráneas, en toda España. Según informó recientemente el Seprona de la Guardia Civil, en Navarra se realizan unos 60 controles al año y la mitad de ellos aproximadamente, se corresponden con pozos explotados en fincas y huertas. De las 31 inspecciones llevadas a cabo en 2019, 4 derivaron en denuncia: 3, por captación ilegal de agua. “Existe mucho desconocimiento en torno a la legislación relativa a este tema y la campaña en realidad pretende evitar accidentes como el tristemente famoso de Julen. Solo se sanciona en los casos más gravosos o recurrentes”, indica el sargento del Seprona de la Guardia Civil, que elevó hasta 2.000 las denuncias anuales que acarrean estos temas al año en España, así como un centenar de delitos investigados. En zonas como Murcia o Huelva se está dando un verdadero problema y los acuíferos se están secando”, advierte el sargento.

En la Comunidad foral los controles se llevan a cabo en pequeñas casetas, parcelas o huertas. Se revisan los aprovechamientos de agua superficial y subterránea, así como posibles extracciones ilícitas de agua. “También se comprueba si aquellos que han quedado en desuso han sido convenientemente sellados. No vale poner una piedra o un trozo de tabla encima. Imprudencias como esa pueden provocar un accidente y ya hemos hallado restos de animales muertos en alguno de ellos”.

Las infracciones a la normativa más repetidas que se suelen detectar son: carencia de concesión o autorización para perforar, construir o aprovechar los pozos, balsas. O bien, insuficiencia de medidas de seguridad para evitar caídas de personas o animales a pozos, en todas sus fases (prospección, aprovechamiento y falta de sellado a la finalización del aprovechamiento).

También, falta de instalación de contadores de agua u otros elementos de control de las extracciones o, en su caso, explotación de instalaciones legales pero con volúmenes de consumo superiores a la concesión o autorización.

Los agentes también vigilan que no se hayan producido movimientos de tierra y/o construcciones no autorizadas o se haya cambiado el cultivo de secano a regadío en suelo no autorizado para ello.

Los agentes del Seprona realizarán las inspecciones con la colaboración de las correspondientes Confederaciones Hidrográficas de Ebro y del Cantábrico, tanto para la consulta de datos, como para la formación de los agentes que realizan las inspecciones así como para el estudio y resolución de las posibles infracciones.