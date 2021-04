Abortan un botellón en Bera convocado por whatsapp "para seguir con la juerga"

Actualizada 18/04/2021 a las 11:17

La Policía Foral ha interpuesto este fin de semana 91 denuncias relacionadas con infracciones en materia de normativa anti Covid, entre las que destacan 30 por no usar mascarilla, 18 por incumplir el toque de queda, 11 por reuniones de no convivientes y 7 por no respetar el confinamiento perimetral.

Destaca una actuación de las patrullas de Elizondo en Bera, donde se ha desalojado un bar a las 02:10 horas con nueve personas consumiendo bebidas alcohólicas, entre ellas, dos menores. Se formularon 18 denuncias: seis por no portar la mascarilla, otras seis por no respetar el horario establecido, tres por fumar en el interior del local, una por falta de respeto a los agentes y dos al titular del local, por incumplir el horario de cierre y por permitir el consumo de tabaco en el interior.

También en Bera, los agentes abortaron un botellón cuya convocatoria se había realizado por redes sociales con el siguiente mensaje: "Mañana sábado, 17 de abril, al anochecer cuando se cierren los bares del pueblo hacia las 9.00, nos reuniremos los jóvenes de Bera en las palomera de Bera (Usategieta) para seguir con la juerga. Llevaremos aparatos de música. Esperamos que lo paséis bien".

Además del servicio conjunto con la Policía Municipal en Pamplona, en el que se interpusieron 50 denuncias durante las noches del fin de semana, el viernes la Policía Foral acudió a Liédena (posible incumplimiento de medidas en local), Oricáin (concentración de personas en la playa), Añorbe (fiesta en bajera), Lodosa (grupo de jóvenes en bajera), Pamplona (botellón en el río Arga), Ablitas (reunión de jóvenes), Tafalla (fiesta en un patio) y Mutilva (personas reincidentes en domicilio). Este sábado y esta madrugada se han movilizado recursos policiales a Etxauri (fiesta en vivienda, diez personas denunciadas), Burlada (reunión de no convivientes en inmueble), Ribaforada (incumplimiento de aforo en bar), Artica (cumpleaños en terraza), Ezcároz (posible incumplimiento de medidas sanitarias en bar), Larraga (denuncia a titular de bar por suministrar bebidas a varias bajeras), Cizur Menor (posible botellón), Elizondo (concentración en la Plaza Santiago) y Pamplona (personas dentro de un bar del casco viejo).

