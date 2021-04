La policía interviene en Pamplona por botellones en Yamaguchi, la Vuelta del Castillo y la Taconera

Actualizada 18/04/2021 a las 10:59

La Policía Municipal de Pamplona, en un operativo conjunto con la Policía Foral, ha realizado este fin de semana 50 denuncias por incumplimientos de la normativa sanitaria.

Entre ellos, destacan la intervención en fiestas y en lugares de botellón, como la Vuelta del Castillo y los parques de Yamaguchi o la Taconera. Además, también han realizado denuncias en bares y terrazas en lo que el cuerpo policial ha calificado como "un fin de semana intenso".

Al hilo de estas intervenciones, este periódico informaba este sábado de que la proliferación de botellones en el parque de Yamaguchi es una de las preocupaciones del área de Seguridad Ciudadana. Además de grupos de universitarios que se acercan a la zona verde y al lago después del cierre de los bares a las 21.00 horas, se ha detectado un aumento de grupos de adolescentes. En la mayoría de casos no hay por medio bebidas alcohólicas, pero el fin de semana pasado sí que se detectaron varios botellones. Policía Municipal tiene establecidos 40 puntos de control permanente de botellón en la ciudad. Uno de estos puntos es Yamaguchi. Desde las 20.45 horas se establece un dispositivo policial para controlar el acceso de personas al parque y que se cumple el toque de queda. El pasado fin de semana, la afluencia de personas a las once de la noche era mayor que en otras ocasiones y los mandos policiales decidieron no disolverlos de inmediato “para evitar problemas de orden público”, según fuentes de Seguridad Ciudadana.

