Dispositivo policial para frenar los botellones en Yamaguchi

Actualizada 17/04/2021 a las 06:00

La proliferación de botellones en el parque de Yamaguchi es una de las preocupaciones del área de Seguridad Ciudadana. Además de grupos de universitarios que se acercan a la zona verde y al lago después del cierre de los bares a las 21.00 horas, se ha detectado un aumento de grupos de adolescentes. En la mayoría de casos no hay por medio bebidas alcohólicas, pero el fin de semana pasado sí que se detectaron varios botellones. Policía Municipal tiene establecidos 40 puntos de control permanente de botellón en la ciudad. Uno de estos puntos es Yamaguchi. Desde las 20.45 horas se establece un dispositivo policial para controlar el acceso de personas al parque y que se cumple el toque de queda. El pasado fin de semana, la afluencia de personas a las once de la noche era mayor que en otras ocasiones y los mandos policiales decidieron no disolverlos de inmediato “para evitar problemas de orden público”, según fuentes de Seguridad Ciudadana.

En lo que va de año se han propuesto 267 denuncias a jóvenes entre los 16 y los 24 años por incumplimientos de la normativa frente a la Covid en intervenciones en la plaza de Yamaguchi. Además, diez locales de la zona han sido denunciados por la venta de alcohol a menores.

Tras las quejas vecinales, EH Bildu, PSN y Geroa Bai han pedido explicaciones al consistorio sobre las últimas actuaciones policiales. Endika Alonso Irisarri (Bildu) ha puesto en duda que la Policía Municipal actúe con la misma contundencia en Yamaguchi que en otras zonas como Mendillorri o Txantrea.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, tiene previsto explicar el próximo miércoles la situación, así como las medidas que se han tomado. Lo hará en la Comisión de Presidencia.

