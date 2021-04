La decisión sobre la 2ª dosis de AstraZeneca, en una o dos semanas

Actualizada 10/04/2021 a las 09:59

Salud arrojó este viernes poca luz sobre qué va a pasar con las personas menores de 60 años que han recibido una dosis de la vacuna AstraZeneca tras la suspensión de su administración por debajo de esa edad, principalmente en sanitarios de segunda línea (farmacéuticos, etc,), miembros de los Cuerpos de Seguridad y docentes, que suman cerca de 30.000 personas. Más allá de insistir en que los beneficios de la vacuna superan a los riesgos y en que no se han notificado casos de reacciones trombóticas en Navarra, el resto son incógnitas. “En cuanto podamos daremos una solución a estos colectivos”, dijo la consejera Santos Induráin.



En espera



El Consejo Interterritorial de Salud decidió suspender la vacunación con AstraZeneca por debajo de 60 años por razones de “máxima precaución” tras detectar 222 casos de trombos entre 35 millones de dosis administradas en la UE. “El mensaje es de tranquilidad. La primera dosis ya protege hasta un 70%”, apuntó Mª Ángeles Nuin, directora de Salud Pública. Sin embargo, reconoció que llegan unos “días de impasse”. “En la próxima semana o en la siguiente se tomará una decisión sobre qué hacer”, dijo. “Es mejor no aventurarse y dejar un espacio para el análisis”, añadió.



El caso es que hay 21.000 personas que han recibido la primera dosis de la vacuna y, en este momento, no saben qué va a pasar. A finales de abril los primeros vacunados deberían recibir la segunda dosis.



Nuin explicó que la Agencia Europea del Medicamento no ha identificado factores de riesgo en los casos de aparición de trombosis con trombopenia (disminución de plaquetas) y apuntó que un posible mecanismo que podría explicar estas reacciones sería de tipo inmunológico. Ahora se han requerido nuevos estudios y se seguirán analizando este riesgo.



La Universidad de Cambridge ha realizado un estudio que indica que en el grupo de 30 a 39 años la administración de esta vacuna ya es favorable frente a estos posibles efectos raros. “Conforme aumenta la edad, y en más de 60, el riesgo es ínfimo en comparación con los beneficios”. Así, se ha estimado que pueden aparecer 4 casos de trombos por cada millón de dosis puestas. “Si hubiésemos vacunado a toda la población de Navarra mayor de 18 años hubiésemos tenido 2 casos y desde el 1 de enero de 2021 hemos tenido 888 pacientes hospitalizados por covid-19, 125 ingresos en UCI y 145 fallecidos”.



Las alternativas son varias. En el Reino Unido ya se ha iniciado un estudio para poner una segunda dosis con vacunas ARN mensajero (Pfizer o Moderna) y otra opción sería iniciar una nueva pauta. “Todo está en estudio”, indicaron.



La incertidumbre se extiende también a las 6.000 personas de estos colectivos que todavía no habían recibido ninguna dosis. Según Nuin, se va a buscar “un espacio preferente” para vacunarles con objeto de que no esperen hasta su franja de edad para recibir la inmunización. Sin embargo, no concretaron ni cuándo ni qué vacuna se les podría ofertar.

EN CIFRAS

21.000 CON UNA DOSIS. La vacuna de AstraZeneca se ha puesto a 21.000 menores de 60 años en Navarra. En una o dos semanas se comunicará cómo se cerrará su pauta de vacunación.



6.000 SIN VACUNAR. Hay 6.000 personas de grupos priorizados (sanitarios de segunda línea, policías y docentes) que no se habían vacunado. También se estudia buscar un “espacio preferente” para que se vacunen y no esperen a su grupo de edad.



73.800 DE 60 a 69. AstraZeneca se pondrá de 60 a 69 años. Según los estudios, los trombos se han presentado sobre todo en mujeres menores de 60 años. Por encima de 60 el riesgo es “ínfimo” en comparación con los beneficios.

