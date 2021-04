El Gobierno de Navarra anunciará mañana las medidas que entrarán en vigor a partir del viernes

Actualizada 06/04/2021 a las 13:39

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este martes que espera que la Comunidad foral "entre en fase de meseta" en la cifra de casos de Covid-19 para "después ir bajando la incidencia". Según ha dicho, este miércoles se anunciarán las medidas que se aplicarán a partir del viernes, cuando expiran las restricciones establecidas para la Semana Santa.



En declaraciones a los medios de comunicación en un acto en Ribaforada, Chivite ha explicado que este martes han tenido una primera reunión entre el equipo de Salud y la dirección del Ejecutivo para "repasar los datos". "Hoy se va a hacer un repaso minucioso de los datos", ha dicho.



La presidenta, que ha señalado que Navarra fue "precavida" de cara a las vacaciones, ha afirmado que "esta semana estamos viendo que ese crecimiento exponencial que tuvimos hace dos semanas se ha reducido muchísimo, con la idea de que podamos establecer que estemos ya en una meseta para posteriormente ir bajando".



Según ha dicho, "en las decisiones que tomamos, hasta los 15 días no se ve su aplicación". "Tenemos que esperar un poco y este miércoles se anunciarán las decisiones que se tomen valorando todos los datos", ha agregado, para indicar que se anunciarán tanto las medidas para toda Navarra como para alguna localidad como Milagro que termina esta semana el cierre perimetral.



Chivite ha indicado que, tras los días festivos, irán estudiando también los datos en periodos ordinarios esta semana. "Vamos a un crecimiento muy pequeño de casos, solamente un 10 por ciento -en la última semana-, pero esperamos entrar en fase de meseta para después ir bajando la incidencia de los casos", ha dicho, para señalar que "ha habido un crecimiento también en la presión hospitalaria, no es algo preocupante porque los porcentajes no son elevados; por eso tomamos las decisiones antes de Semana Santa para luego no tener que lamentar esas subidas exponenciales".



La presidenta ha recordado que el 95 por ciento de los casos positivos en Navarra son de cepa británica y "estamos viendo que aparte de mayor contagiosidad también está teniendo mayor gravedad, implica más ingresos hospitalarios y en UCI". "Por tanto, las medidas que tomamos fueron las acertadas dada la característica de la cepa británica", ha expuesto.



Sobre si cree que la Semana Santa supondrá mayor aumento de casos, Chivite ha esperado que "no" y "por eso tomamos las medidas de restricción de los interiores". "Esperamos que hayamos contenido, aunque tenemos claro que ha habido un gran contacto social estos días pero el tiempo nos ha acompañado y se ha podido hacer uso de espacios abiertos mayoritariamente; esperamos que contengamos este crecimiento", ha afirmado.

TRIPLICAR LA VACUNACIÓN



María Chivite ha destacado además el "gran suministro de vacunas" a Navarra desde esta semana y ha esperado que esta misma semana, como esta previsto, todos los mayores de 80 años tengan una dosis administrada, "lo que es una muy buena noticia". Además, "a la vez se está avanzando en el llamamiento a la vacunación" de personas de 79 años o menos.



La jefa del Ejecutivo ha manifestado que "nos hubiera gustado tener mayor suministro de vacunas, hemos adaptado el ritmo de vacunación al suministro de vacunas". "El ritmo no depende tanto de nosotros, que vamos suministrando todas las semanas en función de lo que nos va llegando, el suministro no ha sido como debiera", ha expuesto, para afirmar que este segundo trimestre se va a triplicar el suministro de vacunas y "nosotros triplicaremos también el ritmo de vacunación".

Te puede interesar

Te puede interesar