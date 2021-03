Actualizada 10/03/2021 a las 13:55

El Gobierno de Navarra ha decidido en su sesión de este miércoles mantener hasta el próximo día 25 las actuales restricciones para frenar la pandemia de coronavirus.



"Cuento más logremos mantener el virus a raya más margen de tiempo vamos a ganar en el proceso de inmunización colectiva", ha dicho la consejera de Salud, Santos Induráin.



Y subrayado que la interacción social favorece el repunte de contagios cuando no una nueva ola y de ahí la necesidad de adoptar para los próximos días festivos medidas similares en todos los territorios, por lo que Navarra apuesta por mantener el cierre perimetral y también el toque de queda entre las 23:00 y las 07:00 horas.

Estas son las principales restricciones por el coronavirus Navarra que siguen vigentes en Navarra.

Se incluye en las excepciones al confinamiento perimetral las competiciones oficiales de ámbito autonómico, además de las interautonómicas que ya estaban permitidas.

Los corredores ("runners"): uso de mascarilla siempre y cuando no puedan garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Se recomienda que, si se corre por lugares con gran afluencia de personas, parques, paseos fluviales, casco urbano o similares, se realice de forma individual y no en grupo.

Aumenta el aforo de entierros y velatorios, que no podrá superar las 50 personas en espacios abiertos y 10 en espacios cerrados. La comitiva no podrá superar las 50 personas

Las celebraciones de bodas y bautizos, comuniones y otras celebraciones sociales, familiares, religiosas o civiles que pudieran tener lugar tras la ceremonia en establecimientos de hostelería o restauración, respetarán la distancia de 1,5 metros, no superando en ningún caso 12 personas en el interior y 20 en el exterior.

En establecimientos que tengan la condición de hipermercados, medias y grandes superficies, centros, parques comerciales o que formen parte de ellos, el aforo máximo permitido en cada uno de los locales comerciales situados en ellos se amplía del 30 al 40%.

En bibliotecas, podrán realizarse actividades para público infantil en grupos de hasta un máximo de doce participantes frente a los 6 que se podía hasta ahora.

En actividades físico-deportivas dirigidas en espacios cerrados, se amplía de 6 a 10 personas el máximo de grupos. Se regirán por lo dispuesto por el Instituto Navarro del Deporte. Podrán realizarse en grupos de 15 personas, si la instalación reúne las condiciones de 5 metros cuadrados por participante para actividades de baja movilidad y 16 metros cuadrados por participante para actividades de alta movilidad, ventilación natural o forzada (mecánica) sin recirculación de aire.

Las salidas de turismo activo y naturaleza se permitirán también para grupos de un máximo de dieciocho personas, igualmente mediante reserva previa con empresas o guías profesionales.

Los establecimientos cuyo objeto sea la actividad de alquiler de salas para uso multifuncionales, abiertos respetando medidas establecidas.

1. Estado de alarma



- Toque de queda: Entre las 23:00 y las 6:00 horas, salvo excepciones previstas.



- Confinamiento perimetral. Restringida la libre entrada y salida de personas de Navarra, salvo excepciones previstas.

Se incluye en las excepciones, las competiciones oficiales de ámbito autonómico, además de las interautonómicas que ya estaban permitidas.

- Reuniones en espacios de uso privado: un máximo de 6 personas de 2 unidades convivenciales distintas, incluyendo a las personas cuidadoras y de ayuda. Se recomienda limitarlas a la unidad convivencial.



- Reuniones en espacios de uso público: limitadas a un máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.



2. Medidas preventivas extraordinarias



- Establecimientos de utilización y uso público deberán ventilar los locales lo más frecuentemente posible y, en todo caso, un mínimo de 3 veces al día.



- Establecimientos de hostelería y restauración

Se permite el consumo en el interior con un aforo del 30% del máximo autorizado.

El consumo siempre sentado en mesa. Las barras para pedir y recoger consumición.

Distancia entre las mesas: 2 metros.

Cuatro personas por mesa o grupos de mesas. Excepcionalmente seis si se garantiza distancia interpersonal de 1,5 metros entre las personas.

Mascarilla obligatoria en todo momento salvo, en el momento puntual de la consumición.

Se recomienda ventilación natural, siempre que sea posible, o mecánica forzada sin recirculación del aire.

También, ventilar al máximo posible y medir la calidad del aire.



En caso de que la concentración de CO2 supere las 800 partes por millón, se recomienda incrementar la ventilación o disminuir el aforo hasta que se sitúe por debajo de ese indicador.

Horario: hasta las 21:00 horas

- Terrazas al aire libre: continúan mismas medidas

Abiertas

Horario: hasta las 21:00 horas, incluido desalojo.

Uso de mascarilla obligatorio en todo momento, salvo en el momento puntual de la consumición.

Distancia entre mesas: 2 metros

Consumo siempre sentado en mesa

Prohibido fumar, vapear o usar dispositivos susceptibles de liberar nicotina si no se pueda garantizar distancia de seguridad de 2 metros. Se recomienda a los clientes no fumar.

Número de personas por mesa no podrá exceder de cuatro.

Excepcionalmente seis cuando las dimensiones de las mesas permitan garantizar 1,5 metros entre las personas.

Las mesas (y/o cubas) menores de 70 cm de lado o diámetro: dos personas máximo y sentadas.

- Se podrán servir y preparar comidas a domicilio o recogida en el establecimiento con cita previa hasta las 22:30 horas.



- Sólo se puede fumar en la calle, bancos y espacios públicos, terrazas y similares, estando parados y no en movimiento y siempre y cuando se pueda garantizar distancia interpersonal de 2 metros.



- Los corredores (“runners”): uso de mascarilla siempre y cuando no puedan garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.



Se recomienda que, si se corre por lugares con gran afluencia de personas, parques, paseos fluviales, casco urbano o similares, se realice de forma individual y no en grupo.



Nuevos aforos en establecimientos y diferentes sectores



Transporte Urbano Regular de viajeros de la Comarca de Pamplona

- Si disponen de ventanillas susceptibles de apertura, deberán permanecer todas abiertas para la circulación del aire.



Entierros y velatorios.

- No podrá superar las 50 personas en espacios abiertos y 10 en espacios cerrados. La comitiva no podrá superar las 50 personas.



Celebraciones nupciales, bautizos, comuniones y otras celebraciones sociales, familiares, religiosas o civiles.



- Las celebraciones que pudieran tener lugar tras la ceremonia en establecimientos de hostelería o restauración, respetarán la distancia de 1,5 metros, no superando en ningún caso 12 personas en el interior y 20 en el exterior.



- Esta limitación se entenderá referida a cada grupo de celebración, siempre y cuando se ubiquen en espacios claramente diferenciados.



- No deberán superar el aforo del 30% en los interiores de los establecimientos.



Establecimientos que tengan la condición de hipermercados, medias y grandes superficies, centros, parques comerciales o que formen parte de ellos



- No podrán superar el 40% del aforo máximo permitido en cada uno de los locales comerciales situados en ellos.



- A la actividad de hostelería y restauración, así como a los cines y salones recreativos ubicados en estos establecimientos, se les aplicarán las normas y horarios específicos establecidos para cada actividad.



Bibliotecas y ludotecas

- Podrán realizarse actividades para público infantil en grupos de hasta un máximo de doce participantes.



Actividades físico-deportivas dirigidas en espacios cerrados

- Grupos compuestos por máximo de 10 personas. Se regirán por lo dispuesto por el Instituto Navarro del Deporte.



- Podrán realizarse en grupos de 15 personas, si la instalación reúne las condiciones de 5 metros cuadrados por participante para actividades de baja movilidad y 16 metros cuadrados por participante para actividades de alta movilidad, ventilación natural o forzada (mecánica) sin recirculación de aire.



Monumentos, salas de exposiciones y museos

- Las visitas o actividades guiadas se realizarán en grupos de un máximo de doce personas que podrán ampliarse hasta un máximo de 18 en exteriores.



Actividad de guías turísticos

- Las salidas de turismo activo y naturaleza se permitirán también para grupos de un máximo de dieciocho personas, igualmente mediante reserva previa con empresas o guías profesionales.



Establecimientos de espacios multifuncionales para eventos

- Los establecimientos cuyo objeto sea la actividad de alquiler de salas para uso multifuncionales, abiertos respetando medidas establecidas.