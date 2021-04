El nuevo 'camión' de las PCR en Forem, a examen

Actualizada 04/04/2021 a las 06:00

El edificio de la antigua Forem, en Mutilva, alberga desde el pasado martes las pruebas diagnósticas de covid-19. Las instalaciones, que cuentan con tres plantas, disponen también de dependencias para administrar vacunas a grupos profesionales (sanitarios, sociosanitarios y profesiones esenciales) y para labores de rastreo, así como un camión, situado en la parte trasera del edificio donde se realizan las pruebas PCR.

Es este último el que ha dado lugar a críticas por parte de algunos usuarios que acudían a realizarse estas pruebas debido a su mala accesibilidad y a su poca organización. Unas vallas señalan el paso a seguir por los usuarios que van a hacerse este examen a pie. Tal es la confusión que son algunos los coches que se introducen al camino peatonal reservado para esto. Este tramo, cubierto solo en algunas partes por una carpa, da lugar a unas escaleras que son el único acceso a la pequeña instalación. El pamplonés Javier Lafuente Eder admitió: “Es cierto que la accesibilidad a la instalación es complicada, más aún para personas mayores. Sin embargo, en el tiempo que hemos estado esperando aquí hemos observado cómo, en caso de que resulte difícil subir o bajar las escaleras, son los enfermeros los que se aproximan al vehículo para realizarte la prueba”. Algo en lo que coincidió Iker Galipienzo Napal, que acudió acompañado de su padre a realizarse una de estas pruebas.“Considero un problema el tramo de escaleras para la gente mayor, pero sí que es cierto que el personal sanitario da facilidades para todo el que no pueda”. Y admitió que, a pesar de que la localización anterior le venía mejor, el cambio de lugar de estas instalaciones no le resulta un gran problema. “Al final si no nos movemos nosotros, lo van a tener que hacer otros. No puede haber un equipo por cada barrio por lo que entiendo que organicen estos dispositivos en un sitio de fácil acceso y con amplio espacio para aparcar como es este”, aclaró.

Para Naira Etxeberria Asurabarrena, que acudió acompañada de sus dos hijos pequeños Egoi y Enara Urtasun desde Urdiain, el hecho de que estas instalaciones estén en un polígono alejado del centro de la ciudad supone una mejora. “Es la primera vez que venimos aquí porque siempre nos había tocado ir a hacernos estas pruebas a Etxarri. Hoy como es festivo y no hemos podido hemos tenido que venir a Forem. No conozco Refena pero me parece que esto está bien organizado. De esta manera no tengo que conducir por el centro para hacerme las pruebas”, explicó. Hecho con el que no coincide Iranzu Agós Torrea, que acudió acompañada por su hija Nerea Elía Agós: “Personalmente Refena me venía mejor porque está más cerca del centro y de mi casa, además estaba mejor preparada. Era una instalación más grande y con mejor accesibilidad. Aquí solo hay una carpa y un camión, está menos preparado ”. Sin embargo también comentó un punto a favor de estas nuevas instalaciones: “Al estar en un polígono tan alejado hay mucho más sitio para aparcar, así la gente tiene que andar menos hasta llegar aquí, incluido las personas mayores”.

