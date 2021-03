Suárez (PPN) defiende el proyecto de NA+ y evita pronunciarse sobre Ruth Goñi

Actualizada 22/03/2021 a las 13:21

El secretario general del Partido Popular de Navarra, José Suárez, ha afirmado que las tres formaciones que integran la coalición Navarra Suma (UPN, PP y Cs) "tienen un compromiso rotundo y absoluto con el proyecto" de la coalición, pese a la ruptura de PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y en Murcia.

Suárez, que también es parlamentario de Navarra Suma, ha afirmado al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, que esta coalición representa "una propuesta a los navarros moderada, centrada, de partidos que han gobernando en el pasado, tanto UPN como el PP, que sin duda volveremos a gobernar". "Estamos ofreciendo un pacto muy sólido porque el fundamento ideológico que nos sustenta a los tres partidos es muy similar, la propuesta a los navarros es clara", ha asegurado.

Además, ha señalado que, por las declaraciones que han venido realizando en las últimas semanas, "los tres partidos tenemos el compromiso absoluto con Navarra Suma, tenemos muy claro que problemas puntuales que pueden surgir en otras Comunidades no afectan a Navarra Suma". "Como en Andalucía o el País Vasco, los pactos entre PP y Cs están totalmente seguros", ha dicho, y ha incidido que en el caso de Navarra está "todavía más" seguro dado que UPN es "fuerza preponderante".

Por otro lado, José Suárez se ha referido a la situación de la senadora navarra Ruth Goñi, que fue elegida en la lista de Navarra Suma como miembros de Ciudadanos, pero que la semana pasada abandonó el partido sin renunciar a su acta de senadora. Suárez ha evitado pronunciarse sobre si Ruth Goñi debería renunciar al acta, algo que ya han pedido UPN y Ciudadanos.

"No le voy a decir a un cargo electo qué es lo que tiene que hacer, entra dentro de su esfera personal ética. Hacer esa valoración no es algo que yo pueda hacer, primero porque no es de mi partido y no conozco el caso concreto que argumenta ella para decir que Ciudadanos ya no es el partido que defiende las ideas por las que se presentó", ha dicho.

No obstante, ha afirmado que "todos tenemos que tener en cuenta que cuando una persona se presenta a las elecciones se presenta por un partido político, pero en cuanto es elegida y pertenece a una institución todos sabemos que el cargo es personal, de esa persona". "La ética de la persona es la que al final va a asumir esa responsabilidad con su partido o con el ciudadano. Desde los partidos siempre pensamos que hay un compromiso con las ideas del partido y la disciplina del partido pero en el momento en que esa persona decide no asumir ese compromiso entra la ética personal, que será valorada por los ciudadanos. No puedo valorar la ética de esa persona", ha afirmado.