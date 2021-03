El 82% de los consumidores navarros realiza alguna práctica para no tirar comida

Actualizada 21/03/2021 a las 12:59

El 82% de los consumidores navarros llevan a cabo alguna práctica para no acabar tirando comida en casa, según una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

El 48% de los encuestados afirma que reutiliza los restos de comida y un 34% planifica las compras de alimentos para que no se pierdan.



Por sexo, las mujeres reutilizan más los restos que los hombres -54% frente a 41%-. Por edades, son los de entre 46 y 65 años los que ponen más empeño en planificar las compras -41%- y los mayores de 65 años los que en mayor proporción reutilizan los restos de comida -54%-, ha detallado la asociación en una nota.



Irache ha destacado que "sólo en Navarra más de 115.000 toneladas de alimentos terminan cada año en la basura, según estimaciones del Ministerio de Transición Ecológica. Un 42% de estos alimentos se desperdician en los hogares".



En este sentido, ha destacado que "evitar el desperdicio alimentario es una actitud necesaria". "Aprovechar al máximo los recursos naturales es respetar el entorno natural y colaborar con un modo de consumo más sostenible", ha resaltado Irache, que ha añadido que "no desperdiciar comida es una práctica de ética y justicia social" y, además, colabora en la economía familiar "al optimizar el gasto en la compra de comida".



Por todo ello, ha animado a las familias navarras a tratar de llevar a cabo prácticas que reduzcan el desperdicio alimentario en sus hogares. Así, ha recomendado hacer una lista de la compra "con detenimiento y en función de las necesidades de comida", elegir los productos con la fecha de caducidad en función de cuanto se tenga previsto su consumo, y leer detenidamente el etiquetado de los alimentos, las pautas de conservación y las fechas de caducidad y consumo preferente.



Igualmente, ha aconsejado congelar aquellos alimentos que no se vayan a consumir, ordenar los productos por prioridad de consumo en la nevera y los armarios, no hacer raciones "demasiado grandes" para poder aprovechar las sobras, pensar recetas con los productos que han sobrado, adquirir envases que se ajustan al consumo de cada hogar y "no dejarse guiar sólo por la apariencia" de los alimentos.



En el caso en que el desperdicio de alimentos sea "inevitable", ha llamado a "separarlo convenientemente para depositarlo en el contenedor de materia orgánica o utilizarlo en otros puntos de compostaje".



Finalmente, ha señalado que parte de los alimentos "se desperdicia en las diferentes fases de producción, elaboración y comercialización de los alimentos" y ha animado al consumidor a informarse sobre las prácticas de aprovechamiento alimentario que llevan a cabo los establecimientos donde compra.