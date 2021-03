El Parlamento de Navarra pide cambios en la ley de Secretos Oficiales

Actualizada 18/03/2021 a las 12:31

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción por la que insta al Gobierno de España a "realizar las modificaciones legales pertinentes para que en la ley de Secretos Oficiales se cumpla con los parámetros internacionales de transparencia, proporcionalidad y necesidad exigibles a un Estado democrático y con el derecho a la información como derecho fundamental de la sociedad con respecto a las actuaciones realizadas por el Estado".

La moción, presentada por Geroa Bai, ha prosperado con el apoyo de PSN, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, mientras que Navarra Suma ha votado en contra.

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha afirmado que la muerte del joven navarro Mikel Zabalza en 1985 tras ser detenido por la Guardia Civil es "un ejemplo claro, actual y muy triste de la necesidad de una reforma legal sobre los secretos oficiales". "No puede ser que unos hechos ocurridos en 1985, hechos que constituyen una vulneración de derechos humanos por parte de las estructuras del Estado, queden impunes y sin reparación, todo amparado en una ley preconstitucional", ha señalado. Según ha añadido, "la actual ley coarta y restringe claramente y de forma flagrante el derecho de acceso a la información".

El portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha considerado que "es aconsejable la actualización y puesta al día de la legislación de secretos oficiales, sin embargo, no compartimos, por no ser cierto, el texto de la moción en lo que se refiere a que la actual legislación no cumple con los parámetros internacionales y menos aún si lo que se propone es una desclasificación automática y generalizada". Además, ha rechazado "alimentar un relato falso e injusto a conveniencia del nacionalismo". Sí ha dicho que no se opone a que "en determinados casos en los que han podido existir indicios claros de abusos se levante el secreto con el fin de investigar los hechos". "Somos favorable a que se investiguen a fondo los sucesos en torno a la muerte de Mikel Zabalza", ha afirmado.

La parlamentaria del PSN Inma Jurío se ha mostrado partidaria de una modificación de la ley de Secretos Oficiales para "conseguir una ley que sea más moderna y más adecuada a los avances en derechos que en los últimos años se han producido en España y que sea más acorde con otras leyes de países de nuestro entorno". En todo caso, ha afirmado que "un Estado no es menos democrático por tener una ley de Secretos Oficiales".

La parlamentaria de EH Bildu Arantza Izurdiaga ha abogado por aprobar una nueva ley que "cumpla con los parámetros internacionales de transparencia y acceso a la información pública, proporcionalidad y necesidad, una ley que se base en el principio de excepcionalidad, que es justamente lo contrario de lo que ocurre con la ley actual". "La ley actual es una ley franquista y absolutamente anacrónica, no hay ni un solo artículo de esta ley que se pueda salvar", ha asegurado.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha dado su apoyo a la moción de Geroa Bai y ha afirmado que "la tortura no ha sido un suceso aislado, por el contrario, ha sido sistemáticamente utilizada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el contexto de la lucha antiterrorista".

Por su parte, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha dicho que su grupo no rechaza que exista una ley de Secretos Oficiales, pero sí rechaza la ley actual, considerando que "permite que se use para esconder asuntos que puedan ser comprometedores para los gobiernos". "Es una ley a la que hay que poner límites temporales y criterios sobre qué elementos son objeto de ser secreto oficial", ha asegurado.