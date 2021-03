Ollo defiende las ventajas de la nueva Oficina de Proyectos Europeos de Navarra

Actualizada 17/03/2021 a las 13:33

La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ha afirmado en comisión parlamentaria que Navarra tiene "mucho que ganar" con la nueva Oficina de Proyectos Europeos, que va a reforzar un área en la que la Comunidad foral "ya ha demostrado ser muy eficiente", como es la captación de financiación europea.

El Gobierno foral y sus sociedades públicas, ha destacado la consejera, han obtenido casi 70 millones de euros de fondos europeos a través de 209 proyectos en los que Navarra ha participado a lo largo del último periodo financiero de la Unión Europea, entre el 2014 y el 2019.

La oficina, en la que trabajarán cinco personas, tres con plazas de nueva creación, "nace con vocación de convertirse en un referente en la Administración, con el objetivo de divulgar, promocionar, asesorar y gestionar" la participación de los departamentos y de otras instituciones en acciones de información, formación y asesoramiento sobre los nuevos programas de la Unión Europea para el período 2021-2027, ha explicado.

Con ello, ha subrayado, se trata de sentar las bases de un sistema que "mejore la capacidad de presentación de proyectos, y por ende la captación de fondos comunitarios", por parte de los departamentos del Gobierno de Navarra a los nuevos programas e instrumentos de la Unión Europea en convocatorias de libre concurrencia.

Entre las acciones que tiene previsto desarrollar la oficina están las de mantener un portal unificado de información general para el periodo 2021-2027 y dar continuidad a los foros permanentes de encuentro, una iniciativa liderada por la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas que cuenta con más de 500 entidades y personas adheridas.

También se quiere mantener el sistema de apoyo, ahora externalizado, a la Dirección General de Acción Exterior y al resto de departamentos en la detección de oportunidades en las convocatorias de subvención de la Comisión Europea.

Se encargará asimismo del mantenimiento y profundización en acciones de formación y de posicionamiento en redes y estrategias de la Unión Europea. El primero se ha formalizado mediante convenio con la UPNA y el segundo, con la Fundación Aditech.

Además, la Oficina estudia ofrecer nuevos servicios como la coordinación de los gestores de proyectos europeos, la especialización de los mismos y el apoyo en la preparación de dossieres de candidatura.

En ese sentido, ha apuntado que, en la actualidad, la dirección general asume en algunos casos los gastos de preparación de proyectos de los departamentos, provistos por consultoras especializadas.

Desde el punto de vista cuantitativo, ha asegurado Ollo, es previsible un incremento tanto del número de proyectos en los que participe la Comunidad Foral como del volumen de fondos captados en convocatorias en libre concurrencia por los departamentos del Gobierno de Navarra.

"Pero el impacto no es sólo económico, es también social", ha comentado Ollo, quien ha resaltado que "mayor retorno de fondos europeos implica mayor progreso social, y más acercamiento a la UE, alineándonos con las regiones más vanguardistas.

Y también habría, ha dicho, "un impacto emocional, si conseguimos como comunidad ser adalides en la implantación de futuras políticas europeas".

Isabel Olave, de Navarra Suma, ha considerado que en este "momento histórico en el que Europa se vuelca en mecanismos de recuperación", en el PSN "han estado jugando a las oficinas" y esto "es muy preocupante, porque no está Navarra para frivolidades ni desgobiernos".

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha reconocido que "Navarra no está para frivolidades", pero ha pedido a Na+ que "no ejerza esas frivolidades, porque ve fantasmas donde no los hay". Ha calificado la labor de oposición que realiza Na+ en este tema como de "completa irresponsabilidad".

Por su parte, Jabi Aracama, de Geroa Bai, ha dado la "bienvenida" a esta Oficina, que "está llamada a jugar un papel muy destacado en los próximos años", y ha denunciado la "escasa visión" de Na+ en este ámbito.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha resaltado la "apuesta europeísta" y "el reforzamiento que se produjo en la pasada legislatura" de este área ante la "situación bastante catastrofista de gobiernos anteriores".

Marisa de Simón, de I-E, ha declarado que le preocupa "qué va a pasar con el reparto de todos estos fondos" y ha afirmado que sigue sin entender "quién va a decidir en último término los proyectos y propuestas que van a salir adelante".