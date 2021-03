María Chivite: "El horizonte de Navarra es de esperanza y de recuperación"

Actualizada 15/03/2021 a las 11:48

El horizonte de Navarra es "de esperanza y de recuperación", en buena medida gracias a los fondos que recibirá de la Unión Europea apoyados en proyectos trabajados "proactivamente" tanto desde las administraciones como desde las empresas y los emprendedores privados.

Así lo ha asegurado la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en la jornada "Next Generation y cenxeuropa: claves para el futuro empresarial", en la que el secretario general de Industria y Pyme, del ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raül Blanco, ha expuesto las principales líneas del destino de los Fondos de reconstrucción de la UEW ante una representación de empresarios navarros, y de directivos de entidades públicas y privadas como la UPNA y la UN, consejeros del Gobierno foral o el alcalde de Pamplona, así como del delegado del Gobierno en Navarra.

Blanco ha considerado la llegada de hasta 140.000 millones de euros para España (entre 60 y 70.000 entre 2021 y 2023) "una ocasión excepcional" para impulsar las Comunidades Autónomas y el país, al tiempo que se sale de la crisis, aunque ha señalado que debe ser en el marco de "una coordinación y colaboración" entre todos los implicados, y en la misma senda de ejes como la España verde, digital, de cohesión territorial o de igualdad de género.

Ello implica que estos millones "no serán una transferencia fácil" porque cada aportación tiene un destino concreto tras una "rigurosa evaluación" sobre la idoneidad y su aplicación, pero precisamente esto respalda sus ajustados beneficios a sectores como la Industria, las Pymes y el Turismo, de los que ha hablado ante el público presente para desgranar algunos de los ejes ya conocidos de este reparto.

Tras su intervención, la presidenta navarra María Chivite ha valorado que el acto de este lunes era "una buena muestra de cómo tenemos que trabajar por el bien común, el Gobierno de Navarra con el Gobierno de España, pero también de la mano de las empresas, de la sociedad civil, trabajando en equipo, por una prosperidad compartida".

La "unidad política, institucional y social" es el eje para conseguir mejores resultados en la aplicación de estos Fondos Next Generation, que "son una propuesta para Navarra, no de Navarra", de forma que "esto no va de que ningún Gobierno se quiera apuntar ningún tanto".

Al respecto, ha sido optimista por entender que en Navarra, además de tener ya experiencia en algunos de los ejes de destino de estos fondos -"Navarra ya fue punta de lanza en energías renovables", ha recordado- "tenemos mimbres, tenemos experiencia, convicción y proyectos para mejorar como región, y por supuesto también como país".

Con ello, "solo cabe avanzar, prosperar, mirar al futuro con la esperanza que nos da no la utopía sino los hechos y oportunidades que nos está ofreciendo Europa", porque "tenemos talento, grandes centros de formación. Tenemos experiencia, capacidad, valentía más que demostrada tanto por las empresas como por los emprendedores y emprendedoras que tenemos en esta comunidad", a quienes desde lo público el Gobierno quiere "acompañar y ser proactivos".

Así, y pese a reconocer que "todavía quedan meses complicados pero la vacunación avanza" ha insistido en su mensaje optimista de que "Navarra está bien posicionada y así se verá en la materialización de los proyectos" presentados para recibir ayudas europeas, en un horizonte de esperanza y recuperación".

Poco antes había abierto el acto el presidente de la CEN, Juan Miguel Sucunza, quien ha coincidido en valorar la "oportunidad única" que aportan los fondos europeos, entre cuyos destinos ha destacado los dirigidos a frenar el cambio climático, y la transformación digital, y que en el caso de Navarra ha valorado que den un impulso al Tren de Alta Velocidad (TAV) "para continuar la industrialización de Navarra".

"Tenemos una oportunidad única de colaboración público-privada para ayudar al crecimiento empresarial y al empleo en Navarra", ha zanjado Sucunza como resumen.