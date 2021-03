Na+ y EH Bildu pedirán a Chivite transparencia sobre los fondos europeos

Actualizada 15/03/2021 a las 11:45

Navarra Suma y EH Bildu mantendrán este martes sendas reuniones con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, para abordar la participación de Navarra en los fondos europeos de reactivación ante la crisis provocada por el Covid-19.

En dicha reunión, los dos grupos pedirán a la jefa del Ejecutivo información y transparencia sobre los proyectos que presentará Navarra para obtener financiación europea.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "estamos hartos de que se nos pida unidad y no se nos ofrezca información".

"Espero que no sea una reunión para la galería, vacía de contenido, en la que no se nos dé información. Estamos pidiendo que se diga qué proyectos se van a presentar, con qué montantes, por qué esos y no otros y quiénes toman esas decisiones, en base a qué criterios, y no hemos obtenido respuesta. Espero que mañana se nos dé respuesta, porque sino sería una reunión vacía de contenido", ha afirmado.

Esparza ha advertido de que los fondos europeos "no se pueden convertir en un chiringuito del Partido Socialista de Navarra ni del PSOE a nivel nacional". "Hemos visto mucha propaganda y cero información. El PSOE ha convertido la política española en un mercadeo permanente, buscando y defendiendo siempre el interés partidista. Lo que no vamos a consentir es que se usen estos fondos para comprar voluntades, para hacer clientelismo. Con esta franqueza vamos a la reunión del martes. Esperamos que el Gobierno y la presidenta estén a la altura, que por una vez se nos dé información", ha afirmado.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha explicado que su grupo acudirá con cuatro peticiones a la reunión. Por un lado, que el Gobierno comunique "la información que tiene en esta materia, puesto que la información que hemos recibido ha sido muy escasa y deficiente". Así, ha afirmado que el Gobierno "ahora tiene que tener la oportunidad de demostrar" que no hay falta de transparencia y facilitar "la información que con tanto celo está guardando".

En segundo lugar, EH Bildu quiere conocer "cuáles son los proyectos concretos que tiene planteado impulsar el Gobierno". Una tercera petición tiene que ver con la participación de las entidades locales, ámbito en el que EH Bildu desea conocer de qué manera se va a concretar y si el Gobierno va a garantizar a los ayuntamientos un porcentaje de los fondos europeos.

Por último, EH Bildu aceptará que se aprueben cambios necesarios en la normativa para que pueda haber "flexibilidad" en la gestión de los fondos, pero ha señalado que eso "no puede suponer ausencia de controles". Además, ha indicado que las modificaciones legales que se pudieran plantear "tienen que tener una duración determinada y relacionado exclusivamente con la gestión de estos fondos". También ha planteado que se haga un control parlamentario cada tres meses sobre la gestión de los fondos.

También se ha referido a los fondos europeos la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, quien ha explicado que en los departamentos con consejeros de Geroa Bai en el Gobierno se han diseñado proyectos dirigidos a los fondos europeos "en torno a la estrategia verde". "Con respecto al devenir en la carrera hacia los fondos europeos será el Gobierno el que informe a la Cámara y haremos un seguimiento específico de la gestión que se haga. Seguiremos trabajando en la consecución de fondos para el Gobierno de Navarra", ha afirmado.