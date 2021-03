Actualizada 14/03/2021 a las 07:15

Un hombre de 53 años y vecino de Arbizu murió anoche alrededor de las once de la noche al ser atropellado por un vehículo en el término municipal de Etxarri Aranatz, según informó la Policía Foral a Diario de Navarra.



La Policía Foral recibió un aviso a las 22.47 horas alertando del suceso, ocurrido en el kilométro 21 de la carretera NA-2410, en el que estaba implicada una vecina de Etxarri Aranatz.



Al parecer esta vecina, de entre 30 y 35 años y que conducía un Opel Corsa, circulaba por la carretera en dirección Etxarri Aranatz cuando sintió un golpe brusco. Desconcertada siguió conduciendo pero al llegar a su domicilio -según explicó la Policía Foral- habló con su marido y se personó en el lugar del accidente donde se encontraba la Policía para comunicar el suceso y fue la propia policía la que le comunicó que golpe se había debido al atropello de una persona.



En el lugar del siniestro se personaron la patrulla de Prevención de Policía Foral de Alsasua, otra patrulla de Tráfico de Pamplona y la ambulancia de Alsasua.



Se da la circunstancia de que el atropello ocurrió muy cerca del lugar donde el 31 de enero de 2016 apareció el cuerpo sin vida de Álex Jaka Razkin, un joven de 19 años, y cuyas circunstancias de la muerte están aún por resolver.



Álex, quinto de la cuadrilla ‘Nolaneikuek’ regresaba de madrugada andando desde Etxarri Aranatz, donde se celebraba una fiesta. Eran entre las 4 y las 6 de la mañana. Sin testigos, ni cámaras en el lugar, el autor del accidente mortal se dio a la fuga.



Cuando se cumplió el primer aniversario de su muerte, su familia escribió una carta en la que pidió ayuda para conocer la verdad: “Solo eso nos haría asimilar e interiorizar que no volveremos a ver a Álex. No queremos que lo ocurrido aquella noche se archive pasando a ser un caso más sin resolver. Quisiéramos que quienes visteis o estuvisteis con Álex aquella oscura noche compartieseis con nosotros cualquier detalle, por insignificante que os resulte. Cualquier pista puede resultar clave para esclarecer lo ocurrido”.



Durante todo un año un equipo de agentes de atestados de la Policía Foral siguió investigando el caso, mantuvo el contacto con la familia, y en varias ocasiones pidió a través de los medios que el autor “diera un paso al frente para ayudar a la familia”.



“Sentimos impotencia. Desde Policía Foral nos dijeron que la primera reacción de los conductores en estos casos es huir, y que a las 24 horas, suelen explicar lo sucedido. Este no ha sido el caso. Nos duele saber que le atropellaron y preguntarnos aún si se podía haberle salvado la vida. No buscamos un culpable. Eso no nos va a devolver a Álex. Solo queremos conocer la verdad”.



En la ikastola Andra Mari, de Etxarri Aranatz, le recordaban así: “Álex había llegado a Arbizu desde Perú cuando tenía 7 años, trayendo a nuestro hogar gran alegría y amor. Durante los 12 años que ha estado entre nosotros hemos participado de intensas vivencias, casi siempre con una hermosa sonrisa en su rostro. ¿Cómo olvidar esa sonrisa?”.

