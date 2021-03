Las comunidades vecinas de Navarra abogan por seguir cerradas en Semana Santa

Actualizada 04/03/2021 a las 06:00

Navarra y las comunidades limítrofes están de acuerdo. Aragón, la Comunidad Autónoma Vasca y La Rioja coinciden con el Ejecutivo de María Chivite en que se limite la movilidad en Semana Santa, que este año se celebrará durante los primeros días de abril. En lo que insiste el Gobierno de Navarra es en que no es una decisión que tomará solo. Defiende que se adopte de común acuerdo en España y que si no puede ser de manera unánime, que al menos sea pactado por la mayoría. El cierre perimetral en Navarra está en vigor de momento hasta el 11 de marzo. El Ejecutivo foral ya avanzó que cualquier cambio sobre la movilidad lo adoptaría en coordinación con las comunidades vecinas, con las que está estos días en conversaciones. También está hablando con Cantabria, cuyo consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, afirmó que no es partidario de levantar el límite a esa movilidad.

Un cierre que defiende el Ministerio de Sanidad y que, según informó la agencia Colpisa, compartieron este miércoles además el resto de comunidades de la península, salvo Madrid, en el Consejo Interterritorial de Salud, que aplazó la decisión final a la próxima semana. En este momento, en la península las únicas que no están cerradas son Extremadura y Madrid. El Ministerio quiere que se adopte una postura unánime.

UNÁNIME O “MAYORITARIA”

El portavoz del Ejecutivo navarro, Javier Remírez, confía en que se adopte una posición que, si no es unánime, sea “mayoritaria” y en el caso de Navarra esté compartida al menos con los territorios vecinos, reiteró este miércoles. Defendió que para flexibilizar las medidas hay que actuar con “prudencia”, ver la evolución de los contagios y avanzar en la vacunación. “El objetivo y la prioridad del Gobierno es seguir conteniendo y ratificando las buenas cifras que tenemos” en contagios y presión asistencial, dijo.

Hay que “adelantar y no retroceder”, afirmó por su parte la consejera de Salud, Santos Induráin, quien insistió en la necesidad de actuar con “prudencia”.

La presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu, manifestó ayer que no se levantará el cierre perimetral de su comunidad, porque la “preocupación” principal de su Ejecutivo es “evitar un repunte de los contagios”. “No hay Semana Santa, no va a haber Semana Santa”, reiteró.

La consejera de Salud del Gobierno de Euskadi, Gotzone Sagardui, defendió que las medidas restrictivas de la movilidad se mantengan en los meses de marzo y abril. Argumentó que la incidencia de la pandemia en su comunidad “aún es muy alta”. En todo caso, subrayó que están centrados en el “aquí y ahora” y son partidarios de mantener una “prudencia extrema”.

Aragón fue otra de las comunidades que en el Consejo Interterritorial de Salud defendió que se limite la movilidad entre los territorios en Semana Santa.