Navarra ha flexibilizado las medidas de restricción en las residencias al haberse detectado solo cuatro positivos de covid-19 desde el cierre de la vacunación en estos centros el 12 de febrero, han informado las consejeras de Salud y Derechos Sociales, Santos Induráin, y Carmen Maeztu, respectivamente.



El proceso de vacunación y otras medidas aplicadas en el ámbito sociosanitario, han explicado en conferencia de prensa, han reducido a mínimos el impacto de la covid-19 en las residencias navarras, donde no hay casos nuevos desde hace dos semanas.



"Hay un antes y un después desde la vacunación en Navarra", ha destacado la consejera de Salud.



En concreto, han sido vacunados, con las dos dosis, 8.300 residentes (un 94 %) y casi 7.000 trabajadores de estos centros (un 75,4 %). Sobre el 25 % de profesionales que no se han vacunado, Induráin ha recordado que "la vacunación es voluntaria" y ha destacado que habrá otras oportunidades para que estas personas reciban las dosis.



De los 71 centros de mayores, en este momento sólo se registran 3 casos activos en uno de ellos (2 con síntomas leves y el otro asintomático). No hay casos que requieran hospitalización y, después de 8 meses, tampoco hay personas procedentes de los centros en los recursos intermedios.



Las altas epidemiológicas ascienden a 605 y 12 profesionales permanecen de baja.



Por su parte, en los 53 centros de discapacidad no hay casos activos y únicamente una persona permanece hospitalizada. Se han registrado 109 altas epidemiológicas y 3 bajas entre el personal.



De los 191 casos detectados en residencias en enero, se ha pasado a los 60 de febrero, 56 de ellos, además, registrados antes de que se completase la administración de la segunda dosis en todos los espacios.



La incidencia de las dosis se manifiesta también en los dos brotes detectados con el ciclo de vacunación completo, en las residencias de Mutilva y Andosilla, donde los 40 casos detectados fueron asintomáticos. Asimismo, todas las hospitalizaciones registradas tras la segunda dosis han sido por causas médicas ajenas al covid.



Induráin ha destacado que la vacunación de los residentes "nos ha permitido marcar un hito, cerrar una etapa muy dura y abrir otra de esperanza en este espacio tan sensible y vulnerable", como son las residencias.



Al respecto, ha subrayado que se ha logrado "blindar este espacio ante el virus y ver de nuevo a estas personas de más edad pasear y sonreír".



El fin del proceso de vacunación, ha indicado la consejera Maeztu, ha permitido dar pasos en la progresiva flexibilización de medidas en las residencias, como en el caso de visitas y salidas.



Así, desde el 26 de febrero, manteniendo las medidas de prevención (distancia, mascarilla y ventilación), tanto personas vacunadas como no vacunadas pueden realizar salidas del centro, incluidas las comidas y pernoctaciones en casa de familiares, sin que sea necesaria la realización de PCR o aislamiento al regreso.



Las personas que hayan pasado la enfermedad en los tres meses previos o tengan anticuerpos en los últimos tres meses tampoco deberán realizarse una prueba PCR al volver al centro.



Desde el próximo lunes se abre además la posibilidad de visitas a residentes por parte de familiares que viven en otras comunidades autónomas.



Por otro lado, en diciembre arrancó un plan de cribados quincenales sistemáticos a trabajadores de estos centros, que han supuesto una inversión de 1,4 millones. Se han hecho un total de 12.068 pruebas a 4.986 trabajadores de 112 centros, con una tasa de positividad del 0,4 % (52 casos).



Asimismo, se ha hecho un seguimiento a 755 trabajadores con datos de infección por coronavirus de 60 centros residenciales.



La consejera, quien ha puesto de relieve "la dureza de estos meses" en las residencias, ha considerado que los datos "nos muestran que estamos en un escenario más esperanzador" y "por primera vez en meses tenemos motivos para pensar que el final está un poco más cerca", aunque es necesario seguir actuando "prudentemente".



En este momento, ha agregado, se puede decir que los centros residenciales "son espacios seguros".



Por otra parte, respecto a las restantes cepas de covid-19, la consejera de Salud ha apuntado que va "avanzando y ganando terreno" la cepa británica, aunque "de momento no está generando un aumento muy importante de contagiosidad". Esta cepa se ha detectado en algunos brotes como el de un centro escolar.



Al ser preguntada por los actos del 8M, Induráin ha comentado que hay convocatorias "por otras vías, que son creativas" y también manifestaciones que se tendrán que celebrar "teniendo en cuenta la no acumulación de personas y unas normas que hay que mantener".

