La Guardia Civil inicia una campaña de inspecciones a talleres

Actualizada 26/02/2021 a las 10:25

La Guardia Civil de Navarra realizará una campaña de inspecciones a través de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), conjuntamente con agentes de Seguridad Ciudadana. Está dirigida a comprobar el grado de cumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental, fraude fiscal y tributario, el cumplimiento de la normativa reguladora de la Seguridad Social y de la seguridad de los trabajadores, así como a garantizar la defensa de los usuarios en el ámbito de los talleres de reparación de vehículos.



En los últimos años, por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Navarra, se vienen desarrollando campañas para prevenir y perseguir la proliferación de talleres de reparación clandestinos, al ser estos "potenciales generadores de residuos peligrosos" cuya mala gestión puede conllevar "un alto riesgo de contaminación sobre el suelo y las aguas subterráneas, así como sobre la atmósfera", ha destacado en una nota la Guardia Civil.



Los principales aspectos a inspeccionar son tales como la gestión de residuos, comunicaciones ambientales, licencias y otros aspectos de competencia municipal, contrataciones laborales y carencia de altas en impuestos de actividades económicas, IRPF o Seguridad Social.



Para la realización de las referidas inspecciones, se está contando con la colaboración de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de vehículos.

PELIGROS DE ACUDIR A TALLERES CLANDESTINOS



La Guardia Civil ha advertido de los peligros de acudir a talleres clandestinos. Así, ha destacado que "las reparaciones realizadas sin las debidas garantías, al no contar en muchos casos con la herramienta adecuada o la capacitación profesional necesaria, así como la instalación de piezas de dudosa legalidad, inadecuadas o sin los controles de calidad necesarios para verificar su funcionamiento constituyen grandes amenazas a la seguridad vial". "Se pueden llegar a instalar piezas de segunda mano sin control alguno, afectando a elementos de seguridad como suspensión, frenos o dirección en los que la normativa que regula la actividad de los talleres impide su instalación", ha subrayado.



Asimismo, ha indicado que, al no entregársele la obligatoria orden de reparación o la factura, "el cliente pierde todo derecho a poder reclamar la garantía en caso de una reparación defectuosa o los daños que su vehículo haya podido sufrir al no tener prueba alguna del trabajo encargado y no tener contra quién reclamar".



Finalmente, ha incidido en las consecuencias para el medio ambiente por no realizarse un "tratamiento adecuado de residuos tóxicos y peligrosos que pueden ser vertidos en cualquier lugar sin control alguno con la consiguiente contaminación del entorno".



Así, la Guardia Civil ha recomendado a la ciudadanía lleve su vehículo a reparar o a realizarle cualquier tipo de mantenimiento a talleres dados de alta, donde realizan la gestión de residuos como ruedas, baterías y aceites usados, etc. acorde con la legislación y respetando el medioambiente.



Como garantía de sus derechos, deben acudir a un taller debidamente legalizado. Se les puede identificar a través de una placa instalada en su fachada de color azul con el número de su inscripción en Industria que le habilita para poder actuar como un taller de reparación de vehículos en las especialidades que figuran en la misma, (mecánica -llave inglesa-, electricidad -rayo-, carrocería -martillo-, pintura -bote de aerosol-, motocicletas -moto- o neumáticos -con su nomenclatura).