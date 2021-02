Navarra Suma pide "acelerar el ritmo de vacunación" frente al Covid-19 en Navarra

Actualizada 22/02/2021 a las 14:50

El portavoz de Navarra Suma y presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado este lunes que "es clave acelerar el ritmo de vacunación" frente al Covid-19 y ha pedido al Gobierno foral que "vacune cuanto antes, de la forma más rápida y ágil posible".



Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, Javier Esparza ha señalado que "lo prioritario" es la vacunación y "es lo que el Gobierno debería tener como hoja de ruta".



Esparza ha asegurado que no responsabilizará al Gobierno foral si hay problemas de suministro por parte de las farmacéuticas, pero ha afirmado que, "cuando llegan las vacunas, hay que ponerlas en el menor tiempo posible". "Ya sé que hay que tener una reserva de vacunas, pero hoy en Navarra seguro que hay más de 8.000 vacunas que no se han puesto. No entiendo por qué no se es más ágil con aquello que se tiene. Yo no exigiría al Gobierno imposibles, pero no puede ser que tengamos vacunas y no las hayamos puesto", ha dicho.

Respecto a la relajación de algunas restricciones en Navarra a partir del próximo viernes, Esparza ha afirmado que "seguimos sin tener los datos que justifican las decisiones del Gobierno en un sentido o en otro". "Otras Comunidades han sido más generosas al levantar restricciones, no entendemos por qué en Navarra no es así, porque no tenemos datos. Por ejemplo, seguimos sin conocer en base a qué criterios solo se puede estar en un 30% de ocupación en el interior de los bares y no en un 50%", ha señalado.



Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "hay que mantener la prudencia" pese a que a partir del viernes se flexibilizarán algunas de las restricciones. "No podemos olvidar que el Covid sigue entre nosotros, sigue habiendo contagios, sigue habiendo muertos. Siempre la prudencia debe ser nuestra máxima para no desandar el camino ya realizado", ha dicho.



Alzórriz ha valorado que "las vacunas dan esperanza, las medidas han funcionado, tenemos buenos índices de contagios y de ocupación hospitalaria, pero no es menos cierto que el compromiso ciudadano hay que seguir manteniéndolo porque no hemos acabado con la pandemia", ha afirmado.



La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha explicado que la semana pasada su grupo ya se mostró partidario de analizar la flexibilización de medidas ante la evolución epidemiológica en Navarra, "siempre bajo el dibujo que se realice por parte de los responsables del Departamento de Salud".



Además, ha señalado que "toda la cautela es poca cuando nos enfrentamos a expresiones poco afortunadas como salvar 'equis' épocas". "No es tanto salvar la Semana Santa como al conjunto de la sociedad de una nueva ola", ha dicho, señalando que "el momento de relajar las restricciones no debe ser observado con la inexperiencia del pasado verano".



En la misma línea, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que, habiendo mejorado la situación en las últimas semanas, "parece lógica la flexiblización" de medidas, pero ha considerado que se debe actuar "siempre con cautela". "Hay que monitorizar muy bien los datos, hacer un seguimiento escrito de la evolución de la pandemia, seguir con la vacunación, fortalecer la prevención, y realizar test", ha dicho.



Finalmente, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que los datos de los últimos días son "buenos", pero ha señalado que aunque las restricciones se levanten, "la precaución ciudadana debe aumentar".