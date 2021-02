Navarra recibe 9.360 nuevas dosis de Pfizer y 5.400 de AstraZeneca

Actualizada 22/02/2021 a las 15:36

Dentro de la estrategia de vacunación frente al coronavirus del Departamento de Salud, esta semana está previsto iniciar la administración de vacunas a grandes dependientes del ámbito urbano, así como avanzar en la finalización de la primera dosis a las y los profesionales sanitarios más expuestos. Asimismo, también se prevé intensificar la inoculación de la vacuna a otros colectivos sanitarios y a los y las trabajadoras esenciales.

En cuanto al proceso, este domingo se administraron 547 dosis, lo que eleva el número de vacunas administradas en Navarra a 52.001 -de las 69.825 recibidas hasta el momento-, tras las 9.360 dosis de Pfizer llegadas este lunes y las 5.400 de AstraZeneca recibidas el fin de semana. Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 19.825, tras recibir ayer su segunda dosis dos de ellas.

UNA JORNADA SIN FALLECIMIENTOS

Este domingo, 126 pacientes permanecían ingresados por coronavirus en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral. Así, se produjeron dos nuevos ingresos relacionados con el coronavirus, ninguno en la UCI. En la jornada de este domingo no se registraron fallecimientos ni se notificaron decesos de días previos. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se mantiene en 1.094.

RITMO DE VACUNACIÓN

El portavoz de Navarra Suma y presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que no responsabilizará al Gobierno foral si hay problemas de suministro por parte de las farmacéuticas, pero ha afirmado que, "cuando llegan las vacunas, hay que ponerlas en el menor tiempo posible". "Ya sé que hay que tener una reserva de vacunas, pero hoy en Navarra seguro que hay más de 8.000 vacunas que no se han puesto. No entiendo por qué no se es más ágil con aquello que se tiene. Yo no exigiría al Gobierno imposibles, pero no puede ser que tengamos vacunas y no las hayamos puesto", ha dicho.

