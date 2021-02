Más de 460 personas han ingresado en las UCI de Navarra durante la pandemia

Actualizada 13/02/2021 a las 06:00

Más de 460 personas han ingresado en las UCI de Navarra durante las tres olas de la pandemia de coronavirus. La primera ola, muy concentrada entre mediados de marzo y la primera semana de abril, llevó a 145 pacientes a estas unidades mientras que en la segunda ola, más expandida desde julio hasta diciembre, 275 pacientes han requerido el ingreso en la UCI. Hasta ahora, en la tercera ola se ha tratado a medio centenar más de personas en estas unidades.

La situación en estas unidades es uno de los puntos críticos de la pandemia de coronavirus y así lo puso ayer de manifiesto el coordinador de UCI de los hospitales públicos y privados de Navarra, Juan Pedro Tirapu, que compareció en el Parlamento foral a instancias de Navarra Suma. “Al inicio se puso más énfasis en la estructura o el material cuando lo fundamental ha sido el personal. Llegar hasta donde hemos llegado ha sido especialmente complejo”, indicó. Y más si se tiene en cuenta que el paciente que llega a la UCI por covid-19 es “muy complejo”, con un cuadro de neumonía que provoca un ‘síndrome de distrés respiratorio agudo’ (dificultad respiratoria) que requiere cuidados “brutales” para sacarlo adelante, apuntó el experto. De hecho, la estancia media de estos pacientes en la UCI es de 21 días frente a los 8 días de estancia media habitual en estas unidades.

Tirapu desgranó el trabajo durante la pandemia que ha pasado por equipos multidisciplinares; contacto permanente con Enfermería; colaboración entre centros públicos y privados; implicación de todos los profesionales, “la gente aceptó la suspensión de los fines de semana sin problemas”; así como un trabajo de expansión de puestos fuera de las propias unidades. La puesta en marcha de una jefatura de coordinación “nos vino muy bien”, dijo Tirapu, que también destacó que fue fundamental la disponibilidad de los centros privados.

Hay que tener en cuenta, apuntó, que la pandemia arrancó con 34 camas de UCI en el Complejo Hospitalario de Navarra, que rápidamente se ampliaron a 44, para después expandirse por otros puntos habilitados para la atención a pacientes críticos como la Unidad de Encoscopias, la de Cirugía Mayor Ambulatoria e incluso Observación de Urgencias, además de las camas que aportaban los centros privados, lo que supuso una ingente reorganización de personal. El pico de ingresados en la primera ola alcanzó las 95 personas el 3 de abril de 2020.

ENTRE 25 Y 30 INGRESOS

Tirapu relató que, en ese marco, cada día se reunía con los responsables de Enfermería e intentaba montar los puestos de UCI según las necesidades. “¿Hasta dónde habríamos podido llegar? No le di mayores vueltas. Llegué a lo que tenía que llegar. Es más, en algún momento sobraron algunas camas de críticos para atender a la ciudadanía”, afirmó. “Iba montando casi cada día o semana”, añadió.

Tras la experiencia en la primera ola, en la segunda la situación ha estado “más controlada”, añadió, así como en la tercera ola. “Hemos aprendido qué tenemos que hacer”. En este sentido, destacó que se ha llegado a un acuerdo con el departamento de Salud para hablar de camas ocupadas al día en lugar de porcentajes de camas de UCI ocupadas. “No va a ningún sitio”, dijo. Y apuntó que el Ministerio de Sanidad maneja distintos parámetros, como las camas de la Unidad Coronaria, que no es exactamente de Intensivos aunque pueden tener a un paciente ventilado, de la Unidad de Ictus, etc., a lo que suma información de los centros privados.

Navarra maneja sus propios parámetros y ahora “si llegamos a tener 25-30 camas de UCI ocupadas, por la experiencia que tenemos, hay que tomar decisiones”, dijo. “Así nos vamos a adelantar, por ejemplo, a tiempos prolongados de cierre de bares”. Con esas camas ocupadas, una incidencia de más de 250 por cien mil habitantes y una tasa de positividad muy elevada “seguro que en dos o tres semanas vamos a estar con el doble de camas de UCI”. Por tanto, “paremos la actividad. Es lo que se ha hecho en la tercera ola”, explicó.

En este momento, y a pesar de la mejoría en los datos, “está todo abierto”. Y se estudiará cómo ir cerrando puestos para aumentar las intervenciones quirúrgicas.

La red pública cuenta con 191 respiradores más

Al principio contaban con 53 respiradores y después se incorporaron, aunque tarde, 12 desde Turquía, 126 de distintas compras y 53 donaciones

“Un respirador no genera una cama de cuidados intensivos, es un material necesario pero son los profesionales los que hacen la medicina del paciente crítico”. Juan Pedro Tirapu fue contundente ayer al ordenar las prioridades en la UCI, sobre todo tras las polémicas que se levantaron durante la primera ola con la falta o no de respiradores.

El experto apuntó que el CHN inició la pandemia con 44 respiradores en la UCI, “unos Fórmula 1”, un equipamiento disponible gracias a la estrategia de compra de los distintos responsables de estas unidades en años anteriores y que ampliaron a 53. Tras la primera ola, la red cuenta con 191 nuevos aparatos. “Los primeros que llegaron, justo cuando ya no los necesitábamos fueron los turcos” (12 unidades). “Se pueden utilizar”. Además, tras un acuerdo del Ministerio con una empresa especializada llegaron 109 aparatos. “Están pensados más para el transporte”. De hecho, 4 se usaron en Tudela y San Miguel y una parte importante se ha utilizado para modernizar la ventilación mecánica de Urgencias Extrahospitalarias: se han repartido 38. Además, hubó 53 aparatos que fueron regalos de empresas, muchos fabricados en China. El problema es que detrás no hay una empresa que se responsabilice del mantenimiento, dijo. En este marco, Tirapu destacó que fue “loable” que muchas empresas se ofreciesen a hacer respiradores. “Estuve asesorando pero es muy difícil en 15 días montar un respirador cuando en el mercado hay mucha calidad”. Y añadió que los diseños de algunas empresas eran difíciles de poner en práctica. “Aún poniendo lo más justo que tenía era mejor que las opciones que me daban”.

