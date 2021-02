Coronavirus en Navarra: Covid y UCI, un crucigrama diario

Actualizada 13/02/2021 a las 06:00

Primera ola: 145 pacientes y hasta 166 camas disponibles



“No dábamos abasto”. Con estas palabras, Juan Pedro Tirapu, coordinador de las UCI en Navarra durante la pandemia, dejó clara la presión que se vivió en estas unidades durante la primera ola de la pandemia. Y es que en apenas mes y medio se atendió a 145 pacientes y en “tiempo récord” fue preciso adecuar instalaciones y reorganizar las plantillas para su atención. Al final, se dispuso de hasta 166 puestos para pacientes covid y no covid en la red unificada de los hospitales navarros.

Tirapu explicó que el Complejo Hospitalario partía con 34 camas que, en pocos días, se ampliaron a 44. Pero rápidamente se vio que no era suficiente. Por eso, se prepararon 24 camas más para covid fuera de la UCI: 16 en la Unidad de Endoscopias y 8 en la de Cirugía Mayor Ambulatoria. De estas camas se utilizaron 18, añadió. Al mismo tiempo, se prepararon 32 camas para pacientes críticos no covid en las URPA (Unidad de Reanimación Postanestésica), dado que no se trataba de boxes individuales. En ese tiempo, se llegó a tener a 14 pacientes en estas unidades externas. “Fuimos desplazando la patología no covid a las URPA y también algún paciente a la CUN”, explicó. Y añadió que en ese tiempo disminuyeron los ingresos en UCI de pacientes no covid. Ante el avance de los ingresos, el equipo elaboró nuevos planes que pasaron por preparar 6 camas en Observación de Urgencias. Incluso se contempló llegar a usar los 18 boxes de Observación pero no fue necesario.

A estos puestos se sumaron los 9 habilitados en el hospital de Estella (3 de UCI, 4 de URPA y 2 más cercanos a la UCI) y en Tudela, la UCI que se iba a reformar se reabrió con 7 camas. También se contó con puestos de URPA para alcanzar 21 puestos en total.

La red privada apuntaló la reorganización con 24 camas en la CUN (12 de UCI y 12 de cuidados intermedios) y 6 más en la Clínica San Miguel.

Tirapu insistió en la disponibilidad e implicación del personal, que formó equipos multidisciplinares, con cambios de turnos, guardias, etc.

Segunda ola: 275 pacientes y 104 puestos disponibles



Las características de la segunda ola, mucho más extendida en el tiempo, marcaron también la actuación en las UCI, donde se alcanzó un pico de 69 pacientes ingresados a la vez el 9 de noviembre. Juan Pedro Tirapu destacó que se atendió a más pacientes, hasta 275, desde el 21 de junio hasta diciembre. En total, se dispuso de 104 camas para críticos.

De entrada, el CHN dispuso de las 44 camas que suma entre la UCI A (antiguo Hospital de Navarra) y UCI B (antiguo Virgen del Camino). Igual que en la anterior ola, se prepararon 24 camas de críticos fuera de la UCI en las unidades de Endoscopia (16 camas) y Cirugía Mayor Ambulatoria (8 camas) aunque finalmente se utilizaron 12 camas.

En este marco, Tirapu resaltó el hito que supuso el estreno el 3 de julio de la nueva UCI del hospital de Estella, con 8 camas. Una infraestructura que “era una necesidad”, apuntó. “Ha ayudado”, añadió. También en este tiempo se vivieron las obras de la UCI del hospital de Tudela. De hecho, se decidió trasladar a los pacientes covid a Pamplona durante los meses de verano y utilizar las 4 camas de la unidad URPITA para pacientes no covid, una de ellas aislada para pacientes con sospecha. La UCI del hospital de Tudela se abrió el 14 de septiembre con 10 camas.

Respecto a las camas que aportaron los centros privados, Tirapu expuso que se llegó a un acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra para emplear 4 camas para pacientes covid. Sin embargo, cuando la situación comenzó a empeorar el acuerdo se amplió a 8. La Clínica San Miguel, por su parte, aportó sus 6 camas de UCI.

En este punto, Tirapu recordó que para utilizar los espacios citados fuera de la UCI convencional es preciso suspender actividad programada de quirófano y trasladar la actividad de endoscopias, para lo que se contó con la colaboración del equipo de Digestivo. Además, con la experiencia acumulada apuntó que es posible mezclar pacientes covid y no covid, siempre que haya habitaciones individuales.

ALGUNAS CLAVES DEL TRABAJO



1. Paciente complejo. El paciente que ingresa en UCI por covid es muy complejo y necesita muchos cuidados de enfermería. Suele padecer un cuadro de distrés respiratorio agudo grave y la estancia media se eleva a 21 días.



2. UCI extendida. Es una de las claves del trabajo, explicó Tirapu. Son médicos intensivistas que valoran a pacientes en unidades de cuidados intermedios y deciden si siguen en planta o pasan a la UCI de forma inmediata. Las sesiones clínicas con estos profesionales para valorar los casos se mantuvieron en todo momento.



3. Planes de formación. La formación del personal es esencial. En este tiempo se ha realizado formación en cuidado de críticos para personal de enfermería que trabaja en quirófano y urgencias así como médicos de urgencias, entre otras.



4. Grupo de bioética. Juan Pedro Tirapu destacó, como otro factor clave, la formación de un grupo de trabajo de bioética con profesionales reconocidos que trabajaron a la hora de tomar “decisiones críticas”.



5. Organización del personal. También fue clave ya que el cuidado de estos pacientes precisa muchos profesionales. Por ejemplo, para atender una UCI de 24 camas se necesitan 66 enfermeras y 43 TCAE (técnicos en cuidados de enfermería). Además el trabajo se organizó para poder pasar visitas a la mañana, tarde y noche.