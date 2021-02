Eunate denuncia "distinta vara de medir" para autorizar mascarillas

Actualizada 12/02/2021 a las 11:08

La asociación Eunate ha denunciado la "distinta vara de medir" en las autorizaciones de mascarillas y defendido que se permita el uso de las higiénicas transparentes reutilizables en las aulas, con "mucha I+D+i detrás", para posibilitar que los niños sordos pueden seguir las clases mediante la lectura labial.

"Las mascarillas ya las tenemos, de aquí, kilómetro cero, que no son solo las lechugas, los pimientos o la leche", ha dicho en Mari Luz Sanz, portavoz de Eunate, quien ha reclamado al Instituto de Salud Pública y Laboral "un poquito de seriedad" y "criterios claros y uniformes".

El uso de las mascarillas "es una nueva barrera para las personas sordas, como las pantallas y la mamparas, porque todo hace que su comunicación sea muy complicada", y "no entiendo la inquina y persecución" hacia las mascarillas higiénicas transparentes reutilizables que Eunate pide que se permitan en las aulas.

La asociación entiende que se está "criminalizando" a estas mascarillas exigiéndoles propiedades que no se piden a otras, de hecho las elaboradas en casa no pasan ningún tipo de control, y se desaconseja su uso "sin argumentos", cuando "no son un producto sanitario" y "no se homologan, se certifican, y además no es obligatorio".

Por eso ha cuestionado que desde Riesgos Laborales y el Instituto de Salud Pública se hayan opuesto al uso de estas mascarillas en las aulas a pesar de que Educación lo había aceptado al facilitar la lectura labial y "cumplir los parámetros de filtración y respirabilidad".

Sin embargo el Instituto pone "en duda la capacidad" del laboratorio certificador, cuestiona la validez de la mascarilla con base en "pruebas caseras" y dice que no cumplen con el patrón de la mascarilla higiénica cuando la norma admite cambios de diseño siempre que se cumplan los citados parámetros, ha afirmado Sanz.

Y añadido que "ya lo del simplismo del tejido utilizado es alucinante cuando detrás de estas mascarillas hay mucha I+D+i, los tejidos tecnológicos nos parecen maravillosos para otras cosas" y lleva un acabado, "una protección final", que hizo que ya se utilizaran hace siete años en la crisis del ébola.

Por último ha apuntado que desde Salud Pública se les dijo además que para el trabajo no se recomienda cualquier mascarilla, pero en tal caso ha pedido que la exigencia sea la misma "para todas las personas que trabajen en cualquier sitio. Incluidos los suyos" porque hay empleados públicos que usan mascarillas certificadas "por el mismo laboratorio" que no sirve para las que quiere Eunate.

"Por favor, un poco de seriedad porque los niños sordos llevan siete meses sin ver la cara de sus profesores, sin enterarse de nada", ha subrayado.

Para Marta Álvarez, de Navarra Suma, este asunto no se puede quedar en buenas palabras, "hay un montón de niños sordos que (en el colegio) no se están enterando de anda" y el Instituto "no está haciendo su tarea", por lo que ha apelado a la "responsabilidad" de los partidos, "más" los del gobierno, ya que otras comunidades sí se están usando estas mascarillas.

Por el PSN, Patricia Fanlo ha asegurado que su partido está "de acuerdo con todas las reivindicaciones" de Eunate ya que las personas sordas "sufren un menoscabo en la calidad de vida" al ver imposibilitada por las mascarillas la lectura labial y los gestos faciales, "soportando así un doble confinamiento".

"No es solo el colectivo de sordos el que precisa comunicarse mejor. Las mascarillas son una barrera para todo el mundo con un plus para las personas que necesitan otro tipo de menaje", ha dicho Ana Isabel Ansa, de Geroa Bai, quien ha instado a "poner orden" en la normativa.

Desde EH Bildu, Txomin González ha afirmado que compartía "el asombro y la indignación" de la representante de Eunate porque "después de un año el Estado no ha sabido solucionar esto" y en Navarra los departamentos de Salud y Educación "podían haber hecho más".

Son ya "muchos meses" con este problema, "el derecho a la educación" se está topando "con barreras para la comunicación", que tampoco deberían existir para otras personas, ha indicado Mikel Buil, de Podemos, quien ha valorado además que sean mascarillas reutilizables.

