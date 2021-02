Chivite, preguntada por la Semana Santa en Navarra: "Aún no podemos desescalar"

Actualizada 11/02/2021 a las 13:58

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido, al ser preguntada por la Semana Santa, que "aún no se puede desescalar" y el proceso de transición se debe hacer "poco a poco" porque "no se puede elegir entre economía y salud, ya que son vasos comunicantes y no excluyentes".





"No soy de generar falsas expectativas, es algo contraproducente y debemos ser realistas y trabajar en ese medio y largo plazo para lograr la esperanza de la evolución", ha apuntado, señalando que vendrá todo "en función de la llegada de vacunas".





Así ha respondido a la pregunta de la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz, quien le ha interrogado sobre las palabras de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en relación a 'salvar la Semana Santa'.



En este sentido, Chivite ha pedido "leer la literalidad de las declaraciones de la ministra y no los titulares que se han publicado" porque la ministra señala, "en todo momento, que se vincula al hecho de que se den las condiciones de seguridad".





Ha apuntado asimismo que ambos gobiernos, el de España y el de Navarra, "consideran que salud y economía tienen que ir de la mano".





En relación a las declaraciones, ha añadido que "ha habido otras declaraciones que ponen los pelos de punta". Ha criticado a "aquellos y aquellas que cuestionan las restricciones y medidas, que no ayudan en nada a la labor pedagógica".





Por su parte, Bakartxo Ruiz ha señalado que estas declaraciones de la ministra Maroto vienen en un momento en que "la presidenta intentó desinflar el globo y señaló que no habría Sanfermines" aunque posteriormente "se escuchó al alcalde de Pamplona que tenía como objetivo salvar algunos sectores como las corridas de toros".





Por último, también ha lamentado que se escuche "al señor Remírez hablando de la celebración de vaquillas en los pueblos".

