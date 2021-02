Estas son, al detalle, las restricciones prorrogadas en Navarra hasta el 25 de febrero

Actualizada 08/02/2021 a las 17:34

El Gobierno de Navarra ha prorrogado hasta el 25 de febrero inclusive, las restricciones para frenar la expansión de la Covid-19, que incluyen, entre otras, el cierre del interior de los establecimientos hosteleros, la reducción de aforos en comercios y en distinto tipo de actividades, la limitación de las reuniones en el ámbito privado a convivientes, el cierre perimetral de la Comunidad Foral y la prohibición de movilidad entre las 23:00 a 06:00 horas.

Estas son todas las restricciones, al detalle:

El uso de la mascarilla es obligatorio, salvo excepciones.

LIMITACIÓN DE MOVIMIENTOS

Se restringe la movilidad nocturna, entre las 23 horas y las 6 horas del día siguiente.

Se restringe la libre entrada y salida de personas en todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, salvo desplazamientos justificados por: asistencia a centros sanitarios y docentes; trabajo; retorno al lugar de residencia habitual; cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad y vulnerables; equipos deportivos para competiciones profesionales u oficiales de primer y segundo nivel; deportistas de alto nivel para competiciones; por fuerza mayor.

La circulación por carreteras y viales que atraviesen Navarra está permitida si el origen y el destino están fuera del territorio.

TRANSPORTE

Se reduce al 50% la ocupación de los vehículos del Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona. Los vehículos dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada y salida, y al menos la mitad de las ventanillas deben permanecer abiertas.

En el transporte interurbano se exigirá a los autobuses que haya dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada y salida.

Lo anterior no es aplicable al transporte escolar.

REUNIONES EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO

Se limitan a un máximo de seis personas las reuniones en el ámbito público, excepto en el caso de convivientes. Se debe utilizar mascarilla y garantizar la distancia mínima de 1,5 metros.

En el ámbito privado las reuniones quedarán limitadas a las personas convivientes. Se podrá consumir en las terrazas exteriores de bares, restaurantes y establecimientos de restauración, manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metros en mesas de un máximo de cuatro usuarios (excepcionalmente de 6 si se puede garantizar dicha distancia). Hay que llevar la mascarilla puesta siempre, salvo justo en el momento de beber o comer. Podrán abrir hasta las 21:00h.

Los bingos, salones de juegos, apuestas y recreativos podrán abrir con un aforo máximo del 30%. El horario de cierre será las 21:00h.

En hoteles y alojamientos turísticos el aforo de las zonas comunes es del 50%. En albergues con habitaciones individuales el aforo es del 50% y con habitaciones con literas, del 30%.

En el comercio minorista el aforo es del 50% y podrá abrir hasta las 21:00 horas.

Los centros o parques comerciales no podrán superar el 30% del aforo en cada uno de los locales situados en ellos. No se podrá permanecer en las zonas comunes ni el uso de zonas recreativas.

En los mercadillos, los puestos deberán estar separados frontalmente por 4,5 metros y lateralmente por al menos 1,5 metros, o en su defecto estar separados por elementos aislantes. Se garantizará la distancia interpersonal de 1,5 metros.

CELEBRACIONES

En los lugares de culto no se puede superar el 30% del aforo máximo, sin superar las 150 personas. Es necesaria mascarilla y deberán garantizarse 2,25 metros cuadrados por persona.En las bodas, comuniones, bautizos, confirmaciones y otras celebraciones religiosas o civiles no se superará un 30% del aforo y deberán garantizarse 2,25 metros cuadrados por persona.

En los velatorios la concentración de personas se restringe a 25 personas en espacios abiertos y 10 en espacios cerrados. En ningún caso la comitiva podrá superar las 25 personas.

Está prohibido el botellón y actividades similares.

CENTROS RESIDENCIALES Y CLUBES DE MAYORES

Se autorizan las visitas de familiares y allegados a las residencias de mayores y de discapacidad, una vez a la semana y con cita previa: 30 minutos de duración en el caso de mayores y 60 minutos para las personas con discapacidad. En ambos casos se autoriza el acompañamiento simultáneo de 2 personas, siempre que pertenezcan a la misma unidad de convivencia. Se permiten salidas de residentes cumpliendo los protocolos preventivos.

Los centros de día y estancias diurnas no pueden superar el aforo del 75%.

Los clubes de mayores tienen un aforo del 30%.

Información para familias con personas mayores o con discapacidad en residencias.

PEÑAS Y SOCIEDADES

Las peñas y sociedades gastronómicas permanecerán cerradas.

Los establecimientos con espacios multifuncionales para eventos pueden abrir, excepto para aquellas actividades que supongan celebraciones familiares o siciales con consumo de comida o bebida, que estarán prohibidas.

Las bajeras y piperos no pueden abrir.

CENTROS EDUCATIVOS

La mascarilla es obligatoria para docentes y alumnado a partir de 1º de Primaria. En Infantil solo en entradas y salidas, patios, baños, etc.

Hay horarios escalonados de entrada y salida, y en el comedor.

En el recreo, se establecen zonas delimitadas de juego para cada aula y no se permiten juegos con balón y de contacto.

En caso de que un alumno o alumna presente síntomas compatibles con el coronavirus, se le lleva a una sala para uso individual preparada para ese fin.

Si se confirma el positivo por PCR:

En Infantil y Primaria, se aísla a toda el aula.

En Secundaria, solo a quien dé positivo o se considere contacto estrecho.

Importante: si tu hijo o hija presenta síntomas compatibles con el coronavirus, no debes llevarle a la escuela.

ACTIVIDADES CULTURALES

En museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales el aforo es del 50% y las actividades guiadas serán en grupos de hasta 12 personas. Se permitirá la realización de inauguraciones y acontecimientos sociales con aforo del 50% y asientos preasignados siempre que no haya servicio de restauración. Si son de pie el aforo se calcula teniendo en cuenta 3 metros cuadrados por persona Podrán abrir hasta las 21:00 horas.

Las actividades con guías turísticos y las salidas de turismo activo y naturaleza se realizarán, preferentemente, con cita previa y en grupos de máximo 12 personas. Se evitará el tránsito por lugares en los que puedan generarse aglomeraciones.

En las bibliotecas el aforo es del 50%. Podrán realizarse actividades para público infantil en biblioteca y ludotecas en grupos máximos de seis personas. Podrán abrir hasta las 21:00 horas.

Las actividades en cines, teatros y auditorios podrán desarrollar su actividad contando con butacas preasignadas, hasta el 50% del aforo. En todo caso, no se podrán superar las 200 personas. Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas. Podrán abrir hasta las 22:00 horas.

Para las actividades culturales y de ocio al aire libre el aforo es del 50%, con un límite de 400 personas. El horario máximo de apertura se establece en las 21:00 horas.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y AL AIRE LIBRE

Los centros deportivos no pueden superar el 30% de aforo para actividades de interior y del 40% para el exterior. No se podrán utilizar vestuarios, duchas y fuentes, saunas, jacuzzis o similares. Sólo se pueden usar vestuarios y duchas de forma individual en la práctica de actividades físico-deportivas dirigidas, entrenamientos y competiciones. Podrán abrir hasta las 21:00 horas, salvo deporte profesional para competiciones y entrenamientos.La actividad deportiva en gimnasios deberá realizarse con cita previa. En actividades con desplazamiento se mantendrán 20m2 por persona y en las de sin desplazamiento 8m2. Es obligatorio el uso de la mascarilla.Las actividades deportivas profesionales se realizarán sin público.

Las piscinas para uso recreativo no pueden superar el 50% de aforo. En las de uso deportivo el límite será de hasta 10 personas. Se permite el uso de vestuarios, pero no de duchas. Podrán abrir hasta las 21:00 horas.

Los grupos para la realización de actividades físico-deportivas dirigidas, en espacios cerrados, tendrán una participación máxima de 6 personas. Se permitirá ampliar los grupos a 15 personas si la instalación reúne las condiciones de 8 m2 por participante para actividades de baja movilidad y de 20 m2 para actividades de alta movilidad, 4 metros de altura y ventilación natural.

Las competiciones de carácter no profesional y eventos deportivos podrán realizarse con público con un aforo del 50%, con un máximo de 200 personas en instalaciones cerradas y 400 al aire libre. Prohibido el consumo de alimentos y bebidas.

Se pueden utilizar los parques infantiles y zonas deportivas al aire libre con un aforo máximo del 75% de su capacidad habitual. Permanecerán abiertos hasta las 21:00 horas

Consulta las medidas aprobadas por el Instituto Navarro del Deporte para el desarrollo de la actividad deportiva.



OTRAS SITUACIONES

En las academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada y centros de formación no se superará el 50% de su aforo máximos permitido y se garantice la distancia de 1,5 metros entre personas. El horario máximo de apertura se establece en las 21:00 horas.Los congresos se realizarán preferentemente de manera telemática, en caso de que quieran celebrarse en otra modalidad deberán comunicarlo previamente al Instituto de Salud Pública y Loaboral de Navarra.

Las reuniones de negocios y conferencias podrán realizarse al 50% del aforo, con un máximo de 200 personas, sentadas. Se recomienda la modalidad telemática.

Se prohíbe fumar en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima de 2 metros con otra persona y se esté en movimiento.