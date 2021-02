Actualizada 11/02/2021 a las 14:13

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que es "entendible" que "valoremos mejorar la redacción" del artículo 68 de la ley foral del Gobierno y de su Presidencia, que prevé el cese de los altos cargos cuando se encuentren en la situación de investigados por la Justicia, si "de la aplicación del artículo podemos encontrarnos en situaciones de desequilibrio que no son deseables".

"En ningún caso nadie a hablado de derogarlo, simplemente hemos hablado de mejorar la redacción del artículo para garantizar el buen ejercicio del cargo público y también para evitar situaciones que a todas luces pueden ser injustas y que incluso cuestionan la propia presunción de inocencia", ha señalado Chivite en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno de la Cámara foral.

Chivite ha afirmado que "como cualquier normativa" esta ley, que llevó a Manu Ayerdi a dimitir como consejero por la investigación abierta en el Tribunal Supremo por el caso Davalor, es "susceptible de modificación, de hecho, ahí está la propia competencia legislativa que reside en el Parlamento".

"Toda norma, también ésta, se puede modificar para adecuarla a las nuevas realidades, contextos o ajustarla a efectos de una aplicación práctica más adecuada y equilibrada", ha sostenido la jefa del Ejecutivo foral.

Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha acusado a la presidenta de haber "incumplido" esta ley al no cesar a Ayerdi y ha criticado que Chivite "obligue a todos los ciudadanos a cumplir medidas extraordinarias" por la pandemia mientras que ella "no lo ha hecho".

Ha afirmado, además, que "no es tan fácil ser investigado como se quiere trasladar" y ha remarcado que "en 25 años de Gobierno" de los partidos que conforman Navarra Suma, principalmente UPN, "no ha habido ni un solo consejero investigado en esta comunidad y no será porque no lo han intentado". "Por tanto, tan fácil no será. Algo habrá hecho", ha sostenido Pérez-Nievas, quien ha pedido a la presidenta que "no inicie ningún procedimiento y cumpla cuando le toque" esta ley.

En su turno de réplica, la presidenta le ha contestado que "en el año 2012, el consejero de UPN Jesús Pejenaute dimitió acusado de blanqueo de capitales", una afirmación que ha provocado el enfado de los representantes de NA+. En este sentido, tanto Carlos Pérez-Nievas como Javier Esparza han afirmado que es "falso" y que "no se abrió ningún procedimiento judicial alrededor de Pejenaute".

Por otro lado, Chivite le ha dicho al representante de NA+ que "no puede mantener la acusación de que yo como presidenta no haya cumplido con la ley porque si estuviera tan seguro no se quedaría en palabras". Y ha considerado que "en ningún caso pueden utilizarse las instituciones y menos aún las leyes para estrategias que contribuyen a la desestabilización".

"Espero que cuando el legislador tome decisiones del calado que supone esta norma lo haga partiendo de debates serenos", ha expuesto la presidenta, quien ha pedido a Navarra Suma que reflexione sobre "las consecuencias de abandonar la política de altura para quedarse en el simplismo del trazo grueso que les empequeñece como alternativa de gobierno y que empequeñece también las instituciones y la democracia".

