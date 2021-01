Actualizada 29/01/2021 a las 12:28

El vicepresidente del Gobierno de Navarra y consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha presentado este viernes su dimisión a la presidenta María Chivite una vez que el Tribunal Supremo le ha comunicado que está siendo investigado por las ayudas concedidas por la sociedad pública Sodena a la empresa Davalor.

En conferencia de prensa, Ayerdi ha anunciado este viernes su dimisión, en aplicación del artículo 68 de la Ley de la Administración de la Comunidad Foral y de su Presidente, que establece que, cuando un cargo público conozca de manera fehaciente que está siendo investigado, deberá dimitir.

Ayerdi ha explicado que ha decidido presentar su dimisión porque "no es bueno" prolongar la actual situación "ni para mi, ni mi entorno, ni para la estabilidad institucional que Navarra necesita en este momento tan complejo".

Ayerdi, que ha decidido dimitir por la investigación abierta por el Supremo tras una querella presentada por UPN a raíz de los préstamos concedidos a Davalor la legislatura pasada, ha afirmado que no considera que su situación procesal sea la de investigado y que el pasado lunes sus abogados registraron en el Supremo "una solicitud de aclaración justamente para que fuera el propio tribunal el que fijara si en este momento mi situación es o no la de investigado, no habiendo recibido respuestas".

Ayerdi considera que no se da el supuesto de la ley foral del Gobierno y de su Presidenta, que prevé el cese de los altos cargos en situación de investigados, pero ha afirmado que "a la vista de la situación política y mediática creada, he llegado al convencimiento de que no es bueno prolongarla ni para mi, ni mi entorno, ni para la estabilidad institucional que Navarra necesita en este momento tan complejo".

Durante su comparecencia ante los medios, en la que no ha admitido preguntas, Ayerdi ha afirmado que "la querella de UPN es totalmente infundada y estoy absolutamente tranquilo respecto al fondo, y me parece que, tras más de 5 años, la obsesión de UPN es casi patológica y no habla nada bien de una fuerza política que aspira a liderar la Navarra del siglo XXI".

CAUSA EN EL SUPREMO

Hace un mes, el Supremo abrió causa penal para investigar al consejero por la supuesta concesión irregular a Davalor Salud S.L. de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017, según recoge la querella presentada el pasado junio por UPN.

La de Desarrollo Económico es una de las consejerías que, en virtud del acuerdo de Gobierno, corresponde a Geroa Bai, que ya ha anunciado que el sustituto de Ayerdi será el actual director general de Acción Exterior, Mikel Irujo, quien ha sido además diputado en el Parlamento Europeo por EA y delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas.