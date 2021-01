José Luis del Pozo: "Coincido en que no se puede hablar de ondas porque no es un virus estacional, hay cuatro coronavirus que circulan todo el año. No hemos llegado a un nivel de casos para decir que hemos pasado de un pico al siguiente. A nivel de transmisión se comporta como los otros cuatro coronavirus humanos que circulan, que tienen un patrón epidemiológico que es igual de un año al otro. Se inician en septiembre, bajan en mayo, se mantienen muy bajos en verano y sube de nuevo en octubre. Si no hiciéramos nada, este coronavirus se comportaría igual, así que no habría ondas sino un patrón que ahora estamos modificando con las medidas de restricción. Las ondas obedecen más a las medidas de restricción que a la capacidad de transmisión del virus. Los coronavirus, por otro lado, generan una inmunidad mal, es decir, que te puedes contagiar de nuevo. Este coronavirus parece que deja 8 meses de vacunación. Las ondas calan mucho en la población, pero es difícil hacer predicciones de futuro. Sólo podemos prever cómo se comportará comparándolo con virus similares"