El Parlamento pide al Gobierno que impida las comisiones bancarias a clientes con pocos ingresos

Actualizada 21/01/2021 a las 14:10

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves instar al Gobierno foral a la creación de una banca pública, pero sí ha pedido al Gobierno de España que implemente un procedimiento para "impedir que la banca privada aplique comisiones a los clientes que tienen bajos ingresos en sus cuentas bancarias".

La moción ha sido presentada por Izquierda-Ezkerra. Han votado en contra de la creación de la banca pública Navarra Suma, PSN y Geroa Bai, mientras que a favor lo han hecho EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. El Parlamento ya rechazó una moción de I-E en ese sentido el pasado mes de junio. En cuanto al punto relativo a las comisiones, han votado a favor todos los grupos salvo Navarra Suma, grupo este último que ha asegurado que ya existe una legislación que prevé esas situaciones.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "es una necesidad que podamos contar con un instrumento financiero público que en estos momentos dan duros pueda dar crédito a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, y a trabajadores autónomos de esta Comunidad". "Me temo que el Gobierno tripartito no está por la labor, pero vamos a insistir en la necesidad de creación de una banca pública que democratice el acceso a los servicios financieros de las familias trabajadoras y que dote de financiación a las pymes que conforman la mayor parte de tejido empresarial navarro", ha indicado.

La parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha afirmado que un banco público "es una muy mala idea" y ha argumentado que, "por el hecho de ser público, un banco no se convierte en una entidad todopoderosa". "Se propone la piedra filosofal de la banca y las finanzas. Un banco que ofrece servicios a precios muy bajos incluso gratuitos pero que puede remunerar muy bien a su plantilla, un banco que presta a todo el mundo a tipos de interés muy reducidos y que sin embargo, por arte de magia, no atrae a deudores con alto riesgo. Un banco que ofrece a su clientela activos seguros pero rentables. La única forma de sostener ese flujo continuo de fondos públicos sería con fondos públicos para cubrir ese agujero. Menudo negocio", ha señalado.

Por parte del PSN, Ainhoa Unzu ha afirmado que la banca pública "no es la solución a todos los problemas de índole financiero". "No es que lo diga yo, lo dijo el estudio que encargo el anterior Ejecutivo a la Universidad Pública de Navarra y que todos conocemos. Aunque el estudio dice que no existe impedimento jurídico para la creación de una banca pública regional, también dice que el mero hecho de tener una banca pública no es la solución a los problemas de los particulares y las empresas", ha apuntado.

El portavoz de Geroa Bai, Mikel Asiain, ha dado un "sí rotundo" a la creación de una banca pública, pero no a una banca pública "comercial y minorista". Así, ha explicado que Geroa Bai es partidaria de que se cree "una institución financiera de capital mayoritariamente público y con licencia bancaria y cuya actividad se dirija preferentemente a cubrir carencias de financiación de las pymes, y apoyar el emprendimiento, la innovación y la internacionalización".

El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha señalado que "la desaparición de Caja Navarra tuvo y tiene graves consecuencias y nosotros creemos que también las estamos viendo en esta crisis derivadas de la pandemia de Covid-19". "El sector financiero es de importancia clave para la financiación de las instituciones y mucho mas para los sectores económicos afectados por la crisis. Es fundamental y urgente para poder hacer frente a la actual crisis y la que se nos viene encima contar con una nueva institución financiera pública", ha defendido.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que la moción versa sobre un desacuerdo programático de los socios de la legislatura en un apartado en el que Podemos comparte la posición de Izquierda-Ezkerra. Además ha advertido de "la concentración empresarial que se está dando en el ámbito bancario y energético". "Nos preocupa mucho el oligopolio porque genera una carencia de control democrático y a la hora de poder realizar políticas de impulso de lo público", ha dicho.