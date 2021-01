Más del 70% de los navarros mantendrá la higiene de manos tras la pandemia

Actualizada 19/01/2021 a las 16:36

Durante la pandemia de la Covid-19, cuya tercera ola se ha acelerado en España en los últimos días, los ciudadanos están adquiriendo hábitos y comportamientos de autocuidado de la salud que son cruciales para hacer frente al virus y combatir la propagación de contagios. Pero ¿se mantendrán a futuro estos comportamientos preventivos tan importantes de autocuidado responsable?

Según datos del I Estudio anefp: Evolución de los hábitos de autocuidado en España en época de la Covid, elaborado por la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), y que se han presentado este martes en el I Forum virtual de Autocuidado, un 70,1% de los navarros asegura que mantendrá la higiene de manos una vez superada la pandemia, mientras que solo un 32,3% seguirá desinfectando objetos o ventilando espacios cerrados. Y es que, esta práctica tan importante de desinfectar el hogar solo ha sido adquirida a diario por un 57,5% de los ciudadanos. Y, a pesar del riesgo que supone no desinfectar, aún existe un 28,2% que asegura que ni tenía este hábito antes de la pandemia ni lo ha adquirido durante este periodo de la Covid.

No obstante, el 80,4% de los navarros afirma que ha incorporado a su vida y mantendrá a futuro el uso de productos de autocuidado como geles desinfectantes o mascarillas. De hecho, sobre la adquisición de estos productos, un 81,4% de los navarros han seguido comprando presencialmente en farmacias medicamentos y productos de autocuidado, mientras que la tendencia en farmacias online ha aumentado un 16%.

Te puede interesar

Este estudio también ha analizado aquellos hábitos de vida que los ciudadanos han incorporado o incrementado en su rutina tras la primera ola, como la alimentación saludable, el ejercicio físico, o aquellos perjudiciales que no se han realizado durante la pandemia o que, si se hacían, se han dejado de hacer como beber o fumar. En concreto, un 83,1% de los ciudadanos han incorporado y mantendrán una alimentación sana, seguido de un 51% que seguirá haciendo ejercicio físico en casa. En cuanto a aquellos hábitos como fumar y beber, el 80,3% de los navarros no han empezado a fumar durante el confinamiento o, en su defecto, lo han dejado (el 77,1% ni fumaba antes de la pandemia, ni ha incorporado este hábito, e incluso un 3,2% lo ha dejado) y más de un 54% no han empezado ni han adoptado en su rutina beber alcohol.

“Este I Estudio de Autocuidado de la Salud ha evidenciado que durante el confinamiento la mayoría de los españoles adoptaron hábitos saludables con un impacto muy positivo en su salud. Pero no solo eso, nos ha mostrado que un porcentaje muy importante de los ciudadanos ha mantenido en su día a día estos hábitos. En este sentido, es importante que recalquemos esto último ya que mantener un autocuidado responsable es fundamental para superar esta pandemia, y más ahora que nos encontramos entrando de lleno en la tercera ola”, ha señalado Jaume Pey, director general de anefp.

ACTITUD DE LA SOCIEDAD DURANTE LA PANDEMIA

En cuanto a cuál ha sido la actitud de la sociedad durante la pandemia, más de la mitad de los navarros se muestran críticos con la actitud de la población general durante la primera ola de la Covid-19, pues un 52,1% puntúa como negativo el comportamiento de los españoles frente a un 26,9% que considera que la actitud ha sido buena.

En contraposición, ha sido el colectivo joven el que peor valoración obtiene, ya que el 71,4% de los encuestados cree que el comportamiento de los jóvenes ha tenido un impacto muy negativo. Por el contrario, la actitud de los profesionales sanitarios y de las personas mayores ha sido vista como positiva, con valoraciones del 79,8% y de casi el 54% de los navarros, respectivamente.

Respecto a cómo se ha valorado el comportamiento de la población de Navarra frente al individual, más del 40% cree que el comportamiento ha sido discreto, y un 27,5% malo. Sin embargo, sobre el comportamiento individual del encuestado, los datos reflejan poca autocrítica, el 76,5% ha visto su actitud como favorable o positiva.

¿Cuáles son las expectativas hacia la vuelta a la normalidad?

Frente a la ansiada superación de la pandemia y vuelta a la normalidad, existen opiniones dispersas. El 45,2% de los navarros cree que pasarán entre uno y dos años hasta que se supere la pandemia. Además, todavía hay un porcentaje del 27% que lo ve aún peor y opina que harán falta más de dos años para superar esta situación.

Al ser preguntados por cuál será la actividad que más les gustaría hacer cuando volvamos a la normalidad, retomar la vida social y viajar se colocan en la primera posición, con un 55,1% y 38,8% de los votos, respectivamente. Otros aspectos destacados, aunque en menor medida, son el vivir sin miedo y sin mascarilla (para el 14,7%) o volver a abrazar, tocar o besar (para el 5,7% de los encuestados).

Si quieres estár informado sobre el coronavirus de manera contrastada y veraz, apúntate para recibir en tu correo electrónico nuestro boletín especial con las últimas noticias Quiero recibirlo