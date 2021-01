Manuel Martín: “Hay más gente con miedo a morir y síntomas de ansiedad y depresión”

Actualizada 10/01/2021 a las 06:00

Hay personas que duermen peor, que sufren mareos o dolores de cabeza. Y otras, que siguen aterradas por el contagio, no se atreven a salir de casa y continúan desinfectando los paquetes que llegan del supermercado. Tras diez meses de pandemia, la salud de la población se resiente. Y no solo la física. Sino también la mental. Sobre el aumento de los síntomas depresivos, ansiosos y obsesivos habla uno de los máximos responsables en psiquiatría del país: el psiquiatra y psicogeriatra Manuel Martín Carrasco, director médico de los centros de las Hermanas Hospitalarias en Navarra (clínica Padre Menni, en la Rochapea de Pamplona, y centro Benito Menni de Elizondo) y País Vasco. Nacido en Isla Cristina (Huelva) hace sesenta años, es el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y el próximo año ocupará el cargo de presidente. Casado con la psiquiatra pamplonesa Ana Sala Juániz, son padres de dos hijos: Rocío (23 años) y Manuel (22), que estudian Derecho y ADE y Derecho y Filosofía, respectivamente. “Cuando se quejan de que igual no encuentran trabajo, les digo que hubieran estudiando psiquiatría -bromea-. Sí que me hubiera gustado que fueran médicos”. Él reconoció pronto, a los 15 años, su vocación. Gracias a un profesor de Biología del colegio de los Jesuitas, San José, de Villafranca de los Barros (Badajoz) donde estaba interno. “Al principio, pensé en especializarme en Microbiología pero me resultó aburrido porque no había contacto con las personas. Opté por psiquiatría porque me interesó el tema de la mente humana”.

Llevamos ya diez meses de pandemia con un confinamiento, varias olas... Y ahora, recién pasada la Navidad, una época del año especialmente nostálgica y dura para muchos. Hay quien comenta, medio en broma medio en serio, que de esta situación vamos a salir todos medio locos. ¿Cómo está nuestra salud mental, doctor?

En general, y con los datos que tenemos, observamos que ha habido un empeoramiento de la población en general. Desde mayo de 2020, ya hay estudios sobre la salud mental en la pandemia. Y, aunque se hicieron muy rápido y tienen carencias en cuanto a metodología, existe evidencia de que ha habido un aumento de síntomas depresivos, de ansiedad y de alteraciones psicosomáticas relacionadas con el estrés. Como alteraciones del sueño, problemas dermatológicos, gastrointestinales, de tipo neurológico (mareos, dolores de cabeza...) y también, de tipo sexual. Hay menos relaciones sexuales en las parejas.

¿Y todo esto por qué ocurre? ¿Por las preocupaciones?

Las causas son múltiples y hay una crisis en muchos sentidos. Existe miedo a morir, a contagiar a otros... Pero, además, está la crisis económica, la pérdida de trabajo... Y el propio confinamiento de primavera fue un desencadenante. La gente está preparada para crisis de tipo económico (despidos, ERTES, paro...) y de salud (enfermedades propias o de personas cercanas). Pero para lo que nadie estábamos entrenados era para permanecer tres meses encerrados en casa y para cambiar nuestra forma de vida y de relacionarnos con los demás.

Así que, ¿se están llenando las consultas de salud mental?

No exactamente. Porque la gente sufre síntomas de depresión, ansiedad u obsesión. Pero, en general, no enfermedades mentales. Por eso, estos problemas, este incremento del malestar que detectamos, se acaban difuminando en atención primaria. Inicialmente, la gente no acude a salud mental porque aún existen reticencias por el estigma.

Aunque habla de población en general, habrá personas más predispuestas que otras a manifestar estos síntomas...

¡Claro! Existe gente más vulnerable o que ya tuviera problemas previos (de ansiedad, obsesiones, fobias...) Y estos factores, cuando inciden en personas con más vulnerabilidad, se presentan como síntomas. Pero en psiquiatría, a diferencia de lo que ocurre en otras ramas de la medicina, el diagnóstico no predice la gravedad clínica del caso. Es decir, si te diagnostican una apendicitis, ya saben lo que hay que hacer: operar. Pero, si te dicen que tienes una depresión, lo que se sabe es que presentas una serie de síntomas (estás triste, más lento, despistado, tienes ganas de morir...) Pero a partir de ahí, qué tratamiento debes seguir (si farmacológico o psicológico y de qué tipo) es algo muy abierto. No como en la apendicitis. Por eso, ahora decimos que hay más depresiones de tipo reactivo (motivadas por la situación actual) y no por otras causas de otro tipo.

¿Y qué ocurre con las personas más vulnerables? ¿Con aquellas que ya tenían más predisposición a las obsesiones por la higiene o la ansiedad y el miedo por padecer una enfermedad? En esos casos, llueve sobre mojado...

Se da una circunstancia curiosa. Por eso, digo el que el diagnóstico no predice la evolución de la enfermedad. Hay pacientes obsesivos que lo están pasando fatal. De hecho, algunos no salen de casa desde marzo por miedo al contagio y, con ellos, pasamos consulta por vídeo llamada. Hay gente que se lava las manos en exceso, compra todo envasado y desinfecta los envases... Otros, sin embargo, en la medida en que todo el mundo se ha vuelto como ellos se han sentido un poco justificados. Es como si pensaran: “¿No ves cómo todo está lleno de gérmenes y hay que protegerse?” En cierta medida, se han sentido reconocidos, respaldados y satisfechos porque ellos ya hacían lo que había que hacer.

Se habla mucho del Síndrome de fatiga o estrés crónico durante la pandemia. ¿En qué consiste?

Es una fase de cansancio motivada por el estrés, del que existen dos tipos. El estrés agudo o primario y el crónico, que es un fenómenos más relacionado con la fatiga, por el que se manifiestan síntomas depresivos (se está más triste, más abatido...) Y le puede ocurrir a cualquier persona.

¿De cualquier edad?

Afecta más a los jóvenes. Porque no es lo mismo que te dejen sin Sanfermines a los 20 que a los 60 años. Cuando eres joven, estás en un momento de desarrollo personal en el que la relación con los demás es muy importante. Pero bueno, estas relaciones nos las ha quitado la pandemia a todos. Hay personas más hogareñas, a las que les afecta menos. Y otras, más sociales o que dependen más de las relaciones para su trabajo, que lo están pasando peor. Por ejemplo, hay gente que dice que no desconecta ni tiene sensación de vacaciones si no ha salido de viaje. Estas están sufriendo más que las que no están acostumbradas a salir.



VOLVER A LO ANTERIOR



Ante esta situación que atravesamos, ¿cree que volveremos a lo anterior? ¿O nos habremos quedado ‘tocados’ y no nos atreveremos a abrazarnos?

No tengo ninguna duda de que volveremos a la normalidad. El ser humano tiene una gran fortaleza y capacidad de adaptación. Volveremos a reconstruirnos. Aunque es verdad que no lo haremos de un día para otro. Al principio, cuando se empezó a salir a la calle, algunas personas sufrieron el ‘síndrome de la cabaña’ y desarrollaron cuadros de ansiedad y una especie de agorafobia (miedo a los espacios abiertos). Por lo que se hizo una terapia progresiva. Otras personas, como he contado, siguen encerradas por miedo al contagio. Cuando termine la pandemia, habrá que seguir un proceso. La vuelta a la situación anterior no va a ser inmediata. Pero regresaremos.

Hasta ahora hemos hablado de la población en general. Pero, ¿qué ha ocurrido con las personas que ya tenían previamente una enfermedad mental?

El confinamiento llegó de un día para otro. Sin tiempo de adaptación. Y a las personas con enfermedad mental les afectó de manera heterogénea, según las patologías. Porque existen los trastornos mentales graves (esquizofrenia, trastorno bipolar, de personalidad, depresión grave...) que afectan a entre el 3% y 4% de la población; y las enfermedades mentales comunes (depresión menor, ansiedad, obsesiones, fobias...) que inciden en el 15% de las personas. Aunque el mismo diagnóstico puede ser más o menos grave. Por ejemplo, una persona con anorexia puede llegar a morir (es la única enfermedad mental que causa la muerte por sí misma) o tener manifestaciones leves (vómitos ocasionales o restricción alimentaria). Por eso, las personas con enfermedades mentales más graves fueron las más perjudicadas al comienzo de la pandemia, porque no tenían facilidades de acceso a las consultas. ¿Qué hicimos? Desarrollamos las videollamadas y algunas formas distintas de tratamiento (por ejemplo, antipsicóticos de depósito, unas inyecciones cuyo efecto duraba meses). Además, muchas unidades de psiquiatría se quedaron sin camas y los centros de día se cerraron. Los meses de marzo, abril y mayo fueron complejos. Se primó la salud física pero la mental se resintió. Y los psiquiatras insistimos en que la salud es un concepto integral y que no hay salud sin salud mental.

¿Cuál es la situación actual?

Se ha normalizado y hemos vuelto a recuperar los niveles de asistencia previos. Además, hemos incorporado ventajas, como la tele psiquiatría. Ahora, hay algunas personas que no vienen a la consulta (porque tienen miedo a salir o porque viven lejos). Sin embargo, esta situación, que puede ser muy útil, nos ha servido para valorar el contacto humano. Hacer un diagnóstico a través de una pantalla me parece muy corto, porque te pierdes cantidad de matices y porque el acto médico es un encuentro humano. Sin embargo, cuando la relación ya se ha establecido es un buen canal de control.

¿Por qué es tan importante la palabra en psiquiatría?

Porque es nuestra principal herramienta de diagnóstico y tratamiento. Algunos pacientes, cuando se recuperaran, dicen que lo que más les ha ayudado ha sido hablar con el psiquiatra y ver la confianza que teníamos en que se iban a curar. Porque lo peor de la enfermedad mental es la desesperanza.

¿La pandemia ha empeorado las enfermedades mentales previas?

Sí, todas. Las graves y las no tan graves. Porque han menguado las relaciones sociales y la incertidumbre les ha afectado y causado fatiga crónica.

Este agravamiento, ¿ha sido peor con esta Navidad tan extraña? La primera vez en la historia que no se celebran estas fiestas...

Exactamente. La Navidad y los Sanfermines son momentos que afectan a las personas con enfermedad mental porque se comparan con los demás, que, creen, están muy bien. Sin embargo, este año ha ocurrido algo curioso. Como no ha habido tantas reuniones familiares les ha venido bien y algunas personas se han sentido consoladas. A la población en general, la Navidad también le ha afectado. Porque le ha hecho vivir una sensación de irrealidad, de extrañeza y de fatiga.

“Las residencias han mejorado desde marzo”

La pandemia de la covid está afectando, sobre todo, a las personas mayores. ¿Cómo las ve?

Esta enfermedad está pasando una factura importante. Primero, porque les ha atacado físicamente. Son más vulnerables y se sienten frágiles. Han atravesado situaciones de duelo porque han perdido a familiares, amigos... O ellos mismos han estado ingresados. Y, desde el punto de vista psicológico, también les resulta duro por el alejamiento de sus seres queridos. Su universo social es cada vez más limitado.

Es cierto que tienen miedo a contagiarse y enfermar. Pero también se da el caso contrario: Personas que han querido disfrutar de la Navidad en familia porque piensan que, tal vez, sea la última que viven y prefieren arriesgarse.

Hay gente que lo verbaliza así pero no solo cuenta su opinión sino también la de su familia. Algunas personas piensan: “Igual a ti no te importa contagiarte pero yo no quiero sentirme culpable de que enfermes y te mueras”. Todo depende de la historia que haya detrás de cada familia.

¿Se ha agudizado este año aún más la soledad de los mayores?

Depende. Es cierto que hay personas que, como hemos hablado, se sientan más solas por no tener vida social. Pero, en otros casos, quienes ya lo estaban ven que ahora no son los únicos que han cenado solos en Nochebuena o Nochevieja. Es cierto que la soledad es uno de los grandes problemas de las sociedades occidentales y los mayores han vivido y viven situaciones muy duras.

Mención aparte merecen las residencias de ancianos, tan criticadas en esta pandemia...

No estoy de acuerdo con lo que se dijo. En las residencias se hizo lo que se pudo con los medios que había en la primera ola. No teníamos mascarillas, se desconocía el alcance de la enfermedad, los hospitales estaban saturados, hubo que atender a los enfermos en las residencias y la gente tenía mucho miedo. Eso de que en los hospitales estaban los buenos y en las residencias, los malos, no es verdad. En la primavera, la situación fue muy dura, por la soledad y la falta de soporte (médico y humano). Pero ahora se ha mejorado muchísimo.

¿En qué aspectos?

En que las residencias están pensadas para que las gente interactúe, lo que no fue posible al principio y ahora sí. En los primeros meses, los mayores estaban solos en sus habitaciones, aislados del exterior, de su familia y con la incertidumbre de qué pasaría si surgía un brote. Ahora, la situación es diferente. Las unidades sociosanitarias están funcionando muy bien en muchos centros, aunque no se han retomado todas las actividades.

Concretamente, ¿cómo se vivió el confinamiento y se sigue viviendo la pandemia en sus centros? (Padre Menni en Pamplona y Benito Menni en Elizondo)

La clínica de Pamplona es de atención psiquiátrica y psicogeriática (para personas con Alzheimer, demencias o gente con enfermedad mental que ya ha envejecidos). Además, acoge un centro de día y pisos tutelados. El centro de Elizondo es psicogeriátrico, psiquiátrico y centro para personas con enfermedad mental y discapacidad. La situación ha sido diferente según los enfermos. Las personas ingresadas en psiquiatría lo que más sufrieron fue no poder salir. Las que tienen discapacidad, el ver limitada su actividad, como, por ejemplo, el coro. Y los mayores, el no recibir visitas de su familia. Pero, poco a poco, vamos hacia una normalidad. Se van retomando actividades. Los tratamientos y las consultas ya están perfectamente regulados, como antes de marzo.

“La ley de la eutanasia no excluye a personas con enfermedad mental”



Recientemente se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la Ley de la eutanasia y el suicidio asistido. Y usted es el coordinador del comité de Bioética de la Sociedad Española de Psiquiatría. ¿Qué opinión le merece esta normativa, que aún tiene que pasar por el Senado?

Sí, aún precisa el refrendo del Senado, pero, con la mayoría de apoyos que ha tenido, saldrá adelante. Mañana lunes se publicará un comunicado de la Sociedad Española de Psiquiatría con su posicionamiento, así que yo voy a opinar a título personal. No entro en el debate ético primario (de si la eutanasia y el suicidio asistido son éticos o no) porque otras entidades, como la Organización Médica Colegiada, el Consejo Español de Bioética o la Asociación Médica Mundial, ya lo han hecho. Pero yo considero, al igual que estas instituciones, que la eutanasia va en contra del principio básico de la profesión médica, que es aliviar, curar, acompañar y no provocar la muerte.

Se habla de estos términos pero existe confusión. ¿Qué diferencia hay entre cuidados paliativos, eutanasia y suicidio asistido?

Los cuidados paliativos se aplican a personas en situación terminal, para que vivan en la mejor situación posible, sin sufrimiento y sin encarnización terapéutica.

¿Qué quiere decir?

Que no se aplique la medicación u otras medidas que vayan a alargar la vida inútilmente. Y que solo se administre lo necesario (analgésicos, hidratación, sedación...) para paliar el sufrimiento.

¿Y los otros dos términos?

En ambos casos se busca la muerte de la persona. La diferencia es que, en la eutanasia, es el médico el que la provoca, con la medicación que aplica; y, en el suicidio asistido, lo hace el propio enfermo, con los medicamentos facilitados por el médico. En los dos casos, recoge la ley, deben padecer una enfermedad incurable.

¿Qué ocurre con las personas con enfermedades mentales?

La ley no excluye la enfermedad mental como causa de solicitud de la eutanasia, a diferencia de lo que sucede en otros países en los que ya hay legislación de este tipo. La ley española exige que la persona goce de plenas facultades (cognitivas y emocionales) para solicitar la eutanasia, para que pueda emitir un consentimiento informado válido.

¿Y eso es positivo o negativo?

Es complejo. La propia enfermedad mental puede provocar un deseo de morir que no responde a la voluntad libre de la persona sino que está determinado por la patología. Ocurre con la depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar o por ideas delirantes...

En definitiva, que no siempre sería posible practicar la eutanasia

Hay que tener en cuenta que, antes de pedirla, las personas con enfermedad mental haya recibido los tratamientos necesarios (terapéuticos, biológicos, psicológicos, sociales...) Quizá, después de encontrar trabajo o vivienda, no quieran morir.

¿Qué pasa con una persona con enfermedad mental que pida la eutanasia por otra causa?

Debería volorarse si la enfermedad mental está afectando a la decisión. En las comisiones de evaluación previstas por la ley se debería contar con psiquiatras.