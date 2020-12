Carlos Artundo: “Queremos ser prudentes y anticiparnos al impacto de la ola”

Actualizada 27/12/2020 a las 06:00

Indice de positividad, índice reproductivo básico, análisis de parámetros en el laboratorio de Microbiología... Son indicadores de la marcha de la pandemia más sutiles y desconocidos pero que también se manejan a diario. Salud ha detectado un empeoramiento en dichos indicadores que, de momento, no se ha traducido en la incidencia (número de casos) pero que posiblemente lo hará en breve. De ahí que haya decidido endurecer las medidas y ser prudentes con la intención de que la tercera ola, que llegará en enero, tenga menos impacto.



¿Por qué ahora este endurecimiento, justo después del día de Navidad?

Llevamos días monitorizando la situación. Desde que tocamos suelo estamos estabilizados pero ahora al alza. Y se ha anunciado ahora para que la gente pueda hacer planes. Es causa mayor y en el caso de que haya billetes comprados se puede solicitar el reintegro. Se trata de que la gente se pueda organizar con un poco de tiempo. Además, tenemos clara la tendencia.



¿No se podía haber adoptado esta medida antes de Navidad? Otras comunidades han cambiado los planes.

La jugada es de prevención y anticipación. Si nos comparamos con otras comunidades no tenemos los peores datos, ni mucho menos, aunque es evidente que Nochebuena, Nochevieja van a tener impacto. Estábamos estabilizados. Lo nuevo es que es al alza.



La incidencia casi no se ha movido...

La positividad de las PCR ha subido. También el índice reproductivo básico (casos nuevos que provoca una persona infectada). Son cambios pequeños pero que marcan una tendencia hacia arriba clara. Además, desde hace varios días el servicio de Microbiología nos está advirtiendo de esta situación con sus indicadores. ¿Se podría haber esperado más? Igual. Pero ya hemos hablado de la fragilidad de la situación y de una estabilización al alza basada en otros indicadores. En la incidencia todavía hay una diferencia mínima, aunque hemos ido a más en los tres últimos días.



Pero ya se habló hace tiempo de esa situación de “extrema fragilidad”.

Nos parece un objetivo fundamental minimizar al máximo posible la magnitud de la tercera ola. La tendremos a la vuelta de navidades, en enero, sí o sí. Minimizar significa disminuir fallecidos, menos impacto en el Servicio Navarro de Salud, sobre las necesidades no atendidas y sobre la economía, en general. Estamos en una situación frágil, en torno a 200 casos por cien mil habitantes en incidencia acumulada. Si vemos lo que está pasando en otras comunidades nos podemos situar en 250, es decir en riesgo muy alto, en cuatro días. Y volver a riesgo muy alto significa vuelta atrás: cerrar hostelería, etc.



¿Han valorado que la Nochevieja puede tener un componente de mayor riesgo?

Es así. En Nochevieja, obviamente, hay más riesgo. Significa más fiesta, más celebración, más encuentro social... No tiene que ver con la Nochebuena, que tradicionalmente es más casera, de mayor encuentro familiar y más íntimo.



¿La situación de otras comunidades ha influido en la decisión?

La situación en España y Europa nos lleva en la misma dirección. Y no hay que olvidarse de las nuevas cepas. En España ya han empezado a identificar. Todos estos elementos nos hacen pensar en términos de máxima prudencia y sobre todo anticipación. Estamos en una situación que ahora no es de las peores y estamos en condiciones de tener la tercera ola más minimizada y poderla gestionar mejor, con menos impacto.



¿Entonces se trata de prevenir?

Esa es la lógica. En la segunda ola no lo hicimos y todos hemos aprendido. Ante esta estabilización al alza, con esos indicadores internos, intentamos anticiparnos y prevenir al máximo posible. También son importantes las vacunas.



¿En qué sentido?

Necesitamos toda la capacidad del sistema. Este domingo empieza la vacunación pero si nos surten más vacunas de las previstas tenemos que tener el sistema a tope para administrarlas y darle la vuelta a la pandemia. Una gran ola nos pondría en una situación extremadamente complicada.



¿Sabe como ha sido el comportamiento social, en general, en Nochebuena? ¿Ha habido muchas incidencias?

No tengo demasiada información. Sí hubo incidencias, como todos los fines de semanas, pero a partir de la 1.30 la ciudad estaba vacía, según nos comentaron los cuerpos policiales. El impacto lo veremos en breve. Incluido el de las personas que han venido de Inglaterra, que les hemos hecho PCR por la nueva cepa.



¿Cuál ha sido el resultado?

Se hicieron a más de un centenar. Y, al menos, hay cuatro positivos. Ahora se están estudiando para conocer la cepa. Eso lleva días. Ahora han salido los primeros resultados en Madrid.



¿Esperan un repunte importante tras estos días?

A partir mediados de la semana que viene empezaremos a ver el impacto de la primera parte de las navidades. No sabemos cuánto pero habrá un incremento porque hay más movilidad y encuentros sociales. Por eso intentamos prevenir en esta segunda parte, que es de mayor riesgo.



La medida está siendo criticada en redes sociales, sobre todo por ser un nuevo cambio.

La gente tiene más sentido común del que nos podemos imaginar. ¿Que haya gente que no le siente bien o que diga que es improvisación? Seguro. Pero no hemos engañado nunca. La presidenta y la consejera repitieron que se podrían endurecer las medidas. Estábamos encima y hoy tenemos algún dato más. ¿Se tenía que haber hecho antes? No lo sé, igual sí. En esta pandemia hay que trabajar con un poco de visión a medio plazo. Cuando veamos la magnitud de la tercera ola podremos valorar con más distancia si es buena idea o no. Pero creo que pasarse de prudentes en más no es mala idea, aunque a alguno le siente mal. Pensamos en la salud comunitaria. Hay opiniones para todos los gustos y la gente está muy cansada.



Y más si se sabe que viene una tercera ola.

Probablemente no tengamos más olas, aunque no se puede afirmar a cien por cien. Si se empieza la vacunación de los grupos más vulnerables, sanitarios, etc. y se consiguen coberturas importantes estamos en otro escenario. ¿No merece la pena un esfuerzo? Creo que, mirando en una perspectiva de salud comunitaria, no hay duda.



¿Después de estas medidas que endurecen los encuentros el cierre de la hostelería, de nuevo, será el siguiente paso?

Nos gustaría no pasar a fase de riesgo alto y tener que cerrar la hostelería. Estas medidas son para prevenir también y no volver atrás en cierre interior de hostelería, reducción de aforos en cultura, deporte, etc.

Te puede interesar

Te puede interesar