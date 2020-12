Así quedan las medidas tras el endurecimiento de la normativa

Actualizada 27/12/2020 a las 06:00

La primera de las treguas navideñas para poder entrar y salir de la Comunidad foral sólo para el reagrupamiento familiar y con un documento que lo certifique finalizó ayer y, pese a lo inicialmente previsto, no habrá más. El cierre perimetral de la Comunidad foral no se levantará para fin de año debido al empeoramiento de los indicadores epidemiológicos. Lo que, “por el momento”, se mantiene sin cambios son los aforos y limitaciones en la hostelería donde desde el pasado 17 de diciembre se permite el consumo en el interior, con un aforo del 30% y un horario de cierre de las 22 horas. El endurecimiento de las medidas anunciado ayer por el Ejecutivo foral, tampoco afecta a la normativa vigente para el comercio, los espectáculos, que pueden reunir a 200 personas en el exterior y a 400 en el exterior, las residencias o la práctica deportiva.

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Los aforos y limitaciones se mantienen. Hay que recordar que desde el 17 de diciembre está permitido el consumo en el interior (sentado en mesa) con un aforo del 30% máximo autorizado. Los clientes sólo pueden utilizar las barras para pedir y recoger su consumición. El número de personas por mesa está limitado a 4 y se debe mantener la distancia interpersonal de 1,5 m. El uso de mascarillas es obligatorio, salvo en el momento de consumir. El

horario de cierre se mantiene a las 22.00 horas. Se pueden servir comidas a domicilio hasta las 22.30 horas.

MOVILIDAD

El cierre perimetral no se levantará para el reagrupamiento familiar en fin de año, en concreto entre el 30 de diciembre y el 2 de enero. Así, a diferencia de lo que ha ocurrido para las celebraciones de Nochebuena y Navidad, esos días continuará la prohibición de desplazarse fuera de Navarra sin causa justificada, así como las entradas injustificadas. Sólo están permitidos los viajes dentro y fuera por motivos labores, estudios, cuidado de familiares, retorno al lugar de residencia y otras causas de fuerza mayor.

TOQUE DE QUEDA

Se mantendrá a las 23.00 horas también en Nochevieja. Es decir, que a diferencia de Nochebuena, cuando el toque de queda se retrasó hasta las 1.30 para posibilitar el desplazamiento entre domicilios, esa excepción en la restricción de movilidad nocturna no existirá para despedir el año. Hay que recordar que en Navarra no está permitido permanecer fuera del domicilio sin causa justificada entre las 23.00 y las 6.00 horas. Una medida que seguirá vigente mientras esté activo el estado de alarma.

REUNIONES

En los encuentros familiares que se produzcan en Nochevieja en los hogares podrá haber un máximo de 6 personas de dos unidades convivenciales, en lugar de las 10 inicialmente previstas y que se permitieron en Nochebuena. Un límite que elimina las excepciones previstas de cara a las Navidades. Hay que recordar que en los domicilios ya se permite la presencia de dos unidades de convivientes con un máximo de 6 personas. Siguen prohibidas las reuniones en espacios públicos de más de seis no convivientes.

CINES, AUDITORIOS, TEATROS Y RECINTOS AL AIRE LIBRE

Se mantienen los límites. Pueden acoger público hasta las 22 horas con butacas preasignadas y aforo del 50% del máximo permitido. No pueden superar las 200 personas. Está prohibido comer y beber. Las actividades en recintos al aire libre y locales similares y establecimientos destinados a espectáculos y actividades de ocio no podrán superar el 50 % del aforo, con un máximo de 400 personas.

VISITAS A RESIDENCIAS DE MAYORES Y DE DISCAPACIDAD

Se permiten las visitas y salidas de los centros, pero con condiciones. Las visitas las podrán realizar dos personas a la vez si pertenecen a la misma unidad de convivencia. Se autorizan las salidas, que tienen diferentes condiciones según el nivel de riesgo. Las de alto riesgo, tanto sin como con pernocta, conllevan PCR al regreso al centro y cuarentena de 10 días.

SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS Y COMERCIOS

Los comercios minoristas y de actividades o servicios profesionales pueden abrir con el 50% del aforo máximo. En el caso de hipermercados, medias y grandes superficies, el aforo es del 40% en cada uno de los locales situados en ellos y en su aforo total. Las zonas recreativas siguen cerradas. A hostelería y cines se les aplican las normas de sus sectores correspondientes. Todos los negocios cierran a las 21 horas.



GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS

En los gimnasios tampoco hay cambios. La actividad debe realizarse con cita previa y hasta las 21 horas. En actividades con desplazamiento se precisa de una distancia de 20m2 por persona. Sin desplazamiento, la superficie es de 8 m2. Es obligatorio el uso de la mascarilla. No se permite el uso de vestuarios, duchas, fuentes, saunas, baños turcos o similares.



ACTIVIDADES Y COMPETICIONES DEPORTIVAS

Las competiciones de carácter no profesional y eventos deportivos pueden realizarse con público siempre que no se supere el 50% de aforo. Se permite de forma parcial el uso de duchas y vestuarios en competiciones autorizadas. En instalaciones cerradas el máximo de asistentes como público no podrá superar las 200 personas y las 400 al aire libre. Siempre respetando el 1,5 metros y usando mascarilla.

CONGRESOS Y REUNIONES

La celebración de congresos se debe realizar preferentemente de manera telemática. En caso de otra celebración deberá comunicarse previamente a Salud Pública. Pueden celebrarse encuentros, reuniones de juntas de accionistas, colegios profesionales y de negocios, conferencias o eventos similares siempre que no se supere el 50% de aforo, con un máximo de 200 personas.

LUGARES DE CULTO

La asistencia no puede superar el 30% del aforo y, en todo caso, nunca más de 150 personas. Se recomienda no cantar.

ENTIERROS, VELATORIOS

Máximo de 25 personas en espacio abierto y 10 en cerrados. La comitiva, de 25 personas máximo.

BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES

Máximo 25 personas en espacios abiertos y 10 en cerrados. Siempre con distancia de seguridad.

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

No están permitidos los tradicionales desfiles. El día 24 no hubo olentzeros, el 31 no habrá san silvestres y el 5 de enero tampoco habrá cabalgatas de reyes. Tampoco habrá pasacalles ni ninguna otra celebración en la calle. Los mercadillos, exposición de belenes y celebraciones en formato no tradicional deberán ser autorizadas por la autoridad sanitaria.

ALBERGUES

En habitaciones equipadas con literas y donde no se pueda garantizar la distancia mínima interpersonal, se permite una capacidad máxima del 30%. En aquellos albergues que cuenten con camas donde pueda garantizarse esa distancia mínima, se podrá el 50%. Si prestan servicio de restauración u hostelería, deben hacerlo con las medidas específicas para el sector.

PARQUES INFANTILES Y ZONAS DEPORTIVAS DE USO AL AIRE LIBRE

Su uso está permitido siempre y cuando no se supere el 75 % del aforo máximo permitido. Pueden estar abiertos hasta las 21 horas.



BINGOS, SALONES DE JUEGO Y APUESTAS Y RECREATIVOS

Pueden ejercer su actividad siempre que no superen el 30% del aforo. El horario de cierre se mantiene a las 22 horas, desalojo incluido.

TRANSPORTE

En el transporte público urbano y comarcal el aforo de usuarios se mantiene reducido a un máximo del 50% de su capacidad máxima autorizada siempre que la capacidad de la flota lo permita. Esta medida no se aplica al transporte escolar.