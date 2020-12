El Parlamento foral da luz verde a la ley de modificaciones fiscales

Actualizada 23/12/2020 a las 15:38

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este miércoles el proyecto de ley foral de medidas fiscales que recoge, entre otras medidas, la exención del pago para autónomos y pymes del Impuesto sobre Actividades Económicas y la supresión de la tributación por módulos, que será sustituida por un régimen de estimación directa especial.

El proyecto ha recibido el voto favorable de PSN, Geroa Bai y Podemos, mientras que EH Bildu e Izquierda-Ezkerra se han abstenido y Navarra Suma ha votado en contra.

La parlamentaria de Navarra Suma, María Jesús Valdemoros, ha criticado que "este proyecto consolida y continúa una senda de aumento de la presión fiscal" que viene de la pasada legislatura y con la cual "Navarra ha perdido siete puestos en el indicador autonómico de competitividad fiscal y es la comunidad en la que más impuestos se paga en el IRPF". "El Gobierno de Navarra cuenta con 1.000 millones de euros más que en 2012 y aún quiere apretar más. No tengan la caradura de decir que no suben impuestos. Están repitiendo a los demás algo que no es verdad para convencerse a sí mismos", ha asegurado.

Por el contrario, en defensa del proyecto del Gobierno, la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha negado que vaya a producirse "una subida masiva de impuestos" y ha dicho que "no es el momento de subir los impuestos ni a personas ni a empresas, todo lo contrario". "Es momento de reactivar la economía y ayudar a los sectores que más están sufriendo las consecuencias del Covid, y del mismo modo hay que seguir fortaleciendo los servicios públicos de Navarra", ha dicho, para afirmar que "pusiera lo que pusiera en esta ley, Navarra Suma la tenía que utilizar para hacer oposición y para hacer ruido".

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiáin ha afirmado que "hay dos modelos completamente diferentes de entender los Presupuestos y la fiscalidad" y ha sostenido que, mientras la propuesta del Gobierno plantea "medidas adecuadas para tiempos de crisis, no rompedoras", Navarra Suma "perseguía un claro incremento de exenciones, deducciones y reducciones, que propiciarían una importante caída de los ingresos". Asiáin ha subrayado que en la ley "no hay subida de impuestos ni se hace ninguna revolución".

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha afirmado que esta ley representa "una oportunidad perdida para conseguir más recursos propios que permitieran hacer frente a las necesidades que tiene Navarra". "Algunas cosas nos parecen bien, otras suenan bien, y otras regresan a la vieja receta de beneficios tributarios para las empresas, pero lo más importante es lo que no aparece en el proyecto. Hemos facilitado el proyecto, dado que ese era nuestro compromiso, pero no podemos apoyarlo, porque no es suficiente", ha indicado, para argumentar la abstención de su grupo.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha explicado que la formación morada respalda la ley de medidas tributarias "por responsabilidad, a pesar de que hay cuestiones clave que tenemos que abordar, que no están reflejadas en este proyecto y que van a ser claves para la salud de la coalición". Así, ha pedido medidas para contener los precios del alquiler de vivienda, una fiscalidad específica para complementar a los trabajadores "pobres" y una mayor recaudación a través del Impuesto de Sociedades.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha dicho que no comparte la política fiscal del Gobierno de Navarra, señalando que "es de irresponsabilidad y de cobardía que no se aborde una reforma fiscal que blinde los Presupuestos venideros y los servicios públicos". "Hay una caída de ingresos y un aumento importantísimo de las necesidades sociales, y es absolutamente necesario aumentar los ingresos propios. Esa reforma fiscal es necesaria ahora. Los beneficios empresariales no llegan al 7% de toda la recaudación y el Impuesto de Sociedades ha ido disminuyendo su recaudación a lo largo de los años, y esto no puede ser", ha subrayado.

