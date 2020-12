Hualde respalda la decisión de Ayerdi de dimitir si pasa a ser investigado

Actualizada 16/12/2020 a las 11:14

El presidente del PNV en Navarra y presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, ha respaldado la decisión del consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi (PNV), de presentar su dimisión si pasa a la situación de investigado en el Tribunal Supremo por la concesión de préstamos a Davalor.

"Dice mucho y bien de Manu Ayerdi que él, como ha hecho a lo largo de toda su trayectoria, vaya a cumplir la ley de la que nos hemos dotado en Navarra en caso de que ese supuesto se dé", ha dicho Hualde en declaraciones a los medios de comunicación.

El presidente del PNV en Navarra ha insistido en que la querella presentada por UPN contra Ayerdi "es una denuncia política de un partido, como consecuencia de que en una comisión de investigación de este Parlamento no se sacaron conclusiones que manifestasen que hubiese irregularidades y en ese sentido se intenta por los tribunales lo que no se consiguió a través de la comisión de investigación".

En todo caso, el presidente del PNV ha afirmado que "es un auto que está en una fase muy inicial y habrá que ver las fases posteriores, habrá que ver si se admite la querella, habrá que ver si finalmente hay una investigación, y veremos, pero tengo total confianza en que -la actuación sobre Davalor- se hizo con los correspondientes análisis jurídicos y económicos y tal y como fue expresado aquí en sede parlamentaria".

Por ello, no ha descartado que Ayerdi finalmente no sea investigado. "No sería la primera vez en la que hay una denuncia de impulso político que luego queda en nada o bien queda en un archivo o en un sobreseimiento, podemos estar ante un caso de esos", ha afirmado.

En todo caso, ha insistido en que "si se produce la situación de investigado hay un artículo dentro de la ley que es claro y Manu Ayerdi, como no puede ser de otra manera, dice que si ese supuesto se da, él mismo presentaría la dimisión y lo transmite mediante una decisión firme y es lo que debe ser en todos los casos"