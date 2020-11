Actualizada 09/11/2020 a las 08:57

Las denuncias que el dispositivo conjunto de Policía Municipal de Pamplona y Policía Foral desarrollan en la capital navarra (34 el jueves, 40 el viernes y 25 el sábado) han bajado con respecto al fin de semana pasado, destacan los cuerpos policiales, si bien siguen siendo demasiadas a estas alturas de pandemia. Sobre todo cuando se dan incumplimientos en la obligatoriedad de llevar mascarillas o se intervienen en botellones.



Solo en intervenciones de Policía Municipal de Pamplona, si se echa la vista dos meses atrás tampoco se ve un descenso muy claro. Si el primer fin de semana se septiembre se batió el récord de denuncias, con 348, a partir de entones la horquilla se ha movido entre 138 y 192, con un especial repunte el 15 de octubre, con 314 denuncias.



No obstante, desde Policía Municipal de Pamplona se matiza que los incumplimientos sí han descendido. ”Hay muchísima menos actividad en la ciudad y ahora se ven más los incumplimientos. Antes igual los tenías que dejar pasar porque no llegábamos a todo y ahora es más fácil detectarlos porque hay menos gente. Y aunque según el número de denuncias no se ve un descenso claro, tampoco son cifras excesivamente altas”.

