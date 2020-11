El uso de la mascarilla sigue siendo el principal motivo de sanción en Navarra

Dos agentes trasladan al detenido en la calle Mercaderes por una fiesta de no convivientes.

La Policía Foral ha denunciado desde el 17 de julio 3.263 infracciones para inicio de expediente sancionador por incumplimientos de la normativa sanitaria. La mayor parte de ellas (1.906) son por no usar la mascarilla obligatoria o hacerlo de manera incorrecta. Las demás son por incumplimiento de medidas de confinamiento (134), reuniones sociales y aforos (306), participar en los denominados botellones (453), uso ilegal de bajeras (177), las relacionadas con el ocio nocturno y hostelería (82), fumar en la vía pública sin respetar medidas de seguridad (124) e incumplimiento del toque de queda (81).

Este fin de semana se ha denunciado a 59 personas por supuestas infracciones relacionadas con la normativa anti Covid19, tanto por movilidad ilegal como por normativa sanitaria. El viernes 6 de noviembre se extendieron 15 denuncias, entre las que destacan dos por no usar mascarilla, una por incumplir las medidas de confinamiento, cinco por aforos superiores en vía pública y siete por realizar botellón. El sábado día 7, 44 multas: cuatro por aforos superiores en vía pública, 12 por mascarilla, dos por incumplir las medidas de confinamiento, cuatro por fumar en la vía pública incumpliendo las medidas sanitarias, cinco por no respetar el “toque de queda” y 17 por botellón.

PETICIONES DE SERVICIO

El viernes se atendieron cinco solicitudes: en Cordovilla (Centro Comercial Galaria donde se comprueba el aforo mediante sistema automático), Cadreita (comprobación de varios confinados en domicilios privados), Barañáin (grupos en la plaza Rafael Alberti), Pamplona (persona que participaba en un botellón resulta detenida por desobediencia y resistencia en Plaza Yamaguchi) y Berrioplano (grupos en San Cristóbal).

Este sábado las patrullas fueron movilizadas en 20 ocasiones para atender requerimientos ciudadanos para comprobar la orden de confinamiento en Ribaforada y Murchante, en Cordovilla (Centro Comercial Galaria, donde se comprueba el aforo), Allo (por grupo de personas bebiendo junto al estanco), Etxauri (grupo de personas de botellón y sin mascarilla), Fontellas (por incumplimiento de medidas COVID en un domicilio particular), Azcona, Cárcar, Pamplona, Artica, Cordovilla, Alsasua, Ayegui, Andosilla, Larraya, Mutiva, (grupo de personas sin medidas de seguridad), Cizur (15 jóvenes denunciados por realizar botellón en la ermita del puerto del Perdón), Cascante (se desaloja una bajera con varios denunciados por incumplimiento de las medidas de seguridad), Noáin (se realiza apoyo a Policía Local en un domicilio particular por incumplimientos), Puente la Reina (denunciadas 4 personas por una fiesta en un domicilio incumpliendo las medidas de seguridad) y Pamplona (Seguridad ciudadana acude a la calle Mercaderes por una fiesta de 4 jóvenes no convivientes con bebidas alcohólicas y drogas en un apartamento de alquiler. Uno salió de debajo de la cama y otro de la ducha con el resultado de un detenido por desobediencia, resistencia y amenazas).

