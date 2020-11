Chivite dice que el Gobierno es "sensible" con la hostelería y defiende las ayudas

Actualizada 05/11/2020 a las 12:41

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha puesto en valor "las numerosas medidas que demuestran que el Ejecutivo es sensible al impacto de las medidas Covid" en la hostelería y ha afirmado que desde que comenzó la pandemia el sector ha recibido más de 64 millones de euros en ayudas directas e indirectas.

Además, ha garantizado que su Gobierno va a "seguir trabajando con el sector de cara a futuro". "No hemos dejado de tomar medidas y lo vamos a seguir haciendo", ha asegurado.

Así lo ha señalado la presidenta en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno de la Cámara foral, en el que ha expuesto que para su Ejecutivo "lo primero es preservar la salud" y "conscientes del impacto económico" de las medidas frente al Covid, "actúa con ayudas y propuestas para proteger la economía".

Por contra, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha sido crítico con la decisión de cerrar el sector y ha remarcado que "a fecha de hoy, 15 días después del cierre de la hostelería, las cifras son inaceptables para una comunidad como Navarra". En este sentido, ha afirmado que "hay otras alternativas" ya que, según ha expuesto, hay regiones que no han cerrado y han bajado los casos.

Ha preguntado, además, a la presidenta cuál es el plan económico que tiene el Gobierno foral para evitar "la pérdida de miles de empleos" en el sector. Y ha remarcado que la hostelería "necesita ayuda para sobrevivir". "Planifique con ellos de forma inmediata cómo se van a reincorporar, ayúdeles de manera directa y salvemos un sector imprescindible par mantener nuestra forma de vida", ha reivindicado.

En su turno de réplica, la presidenta ha criticado que "la derecha plantee esta cuestión en términos de elegir o economía o salud" y ha afirmado que "este Gobierno no tiene estos planteamientos". Además, ha recordado a Pérez-Nievas que "su formación política también gobierna en Castilla y León, que ha cerrado la hostelería" y le ha dicho que "las ayudas que ha puesto encima de la mesa son cero".

Asimismo, ha manifestado que a estas alturas no le sorprende que el parlamentario de NA+ "piense que Madrid es un ejemplo para Navarra" y ha recordado que "hemos escuchado a líderes de la derecha decir claramente que por salvar al 1% no podemos fastidiar al resto". "Es una manera de enfocar la gestión, desde luego no la de este Gobierno que protegerá la salud de todas las personas", ha subrayado.

Sobre las medidas dirigidas a la hostelería, Chivite ha recordado que se ha propuesto suprimir el IAE, eliminar el sistema de módulos y crear una mesa técnica con el sector para ir viendo la evolución de la situación. Además, según ha dicho, "vamos a acelerar la concesión de los 10 millones y de cara a 2021 también vamos a plantear otras posibles ayudas".

Según ha señalado la jefa del Ejecutivo, se han adoptado "numerosas medidas que demuestran que el Gobierno es sensible al impacto de las medidas Covid con el sector". Y ha acusado a Pérez-Nievas de intentar "buscar el rédito en el mal ajeno".

"Nadie tiene la culpa de este virus, pero la realidad es la que es y es mejor dedicarse a buscar soluciones que buscar réditos políticos del mal ajeno. Cualquier otra cosa es engañar o autoengañarse", ha aseverado.