Actualizada 03/11/2020 a las 16:53

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el trabajo para la redacción de una nueva norma en torno al uso del euskera en la administración, tras la sentencia que anuló algunos artículos del último decreto foral, está "bastante avanzado" y ha esperado "poder tenerlo finalizado lo antes posible".

En este sentido, ha apostado por una nueva normativa que "dote a la Administración de mejor sustento y mayor seguridad jurídica pero que además, consiga el mayor grado de consenso político, sindical y, sobre todo, social".

"Más pronto que tarde va a llegar una propuesta que va a dejar pelos en la gatera para todos los que se quieran implicar en el consenso, unas propuesta que se base en la actual ley foral del euskera y que refleje la actual realidad sociolingüística y garantice la igualdad de oportunidades", ha manifestado.

Así lo ha señalado Remírez en una comisión parlamentaria, a petición de EH Bildu, en la que ha considerado que "sólo tendremos éxito en este cometido, si partiendo de la importancia de preservar el euskera como lengua propia de nuestra comunidad, somos capaces de dar forma a una nueva norma que sea compartida y entendida por el conjunto de la sociedad navarra, independientemente de la zona lingüística en la que viva".

Para ello, el consejero ha defendido que "se torna imprescindible reflejar en la misma y con la mayor capacidad posible la realidad sociolingüística en una tierra con zonificaciones y con ciudadanos euskaldunes y no euskaldunes".

En su intervención, Remírez ha recordado que tras la sentencia del TSJN, que no fue recurrida por el Gobierno foral por "motivos de seguridad jurídica", se constituyó un Grupo de Trabajo Interdepartamental que está trabajando en el nuevo decreto foral y ha destacado que ya se han mantenido diversas reuniones y encuentros de trabajo.

Unos trabajos que, según ha señalado, "se han visto interrumpidos, durante el primer estado de alarma, y lógicamente ralentizados por la irrupción de la pandemia pero que siguen adelante".

En todo caso, Remírez ha incidido en que el Gobierno foral "lleva meses trabajando en una revisión de la norma" bajo los criterios de "respetar lo señalado en la Lorafna y la ley foral del Euskera relativo a las zonas lingüísticas; reflejar de forma ajustada la realidad sociolingüística de la sociedad navarra y alcanzar el mayor consenso político, sindical y social posible".

Además, ha apostado por "atender a lo que los tribunales nos advierten en sus sentencias: aplicar criterios de valoración individualizada, racional y proporcionada en función de las características del puesto, las funciones a desarrollar y la realidad sociolingüística". Y ha abogado por "ofrecer mayor seguridad jurídica a la hora de valorar el euskera como mérito para optar a puestos en la Administración en las convocatorias de ingreso y provisión".

Para Remírez, la situación actual, tras la anulación de los artículos, "no es deseable" y ha incidido en que "nuestro objetivo es alcanzar cuanto antes una norma que dé la máxima certidumbre jurídica y seguridad en todos los sentidos". También se ha referido a la ley del Euskera y ha considerado que la actual norma es "un punto de encuentro, que recoge lo que es la Navarra real".

PROCESOS AFECTADOS

Sobre los procesos que se han visto afectados por la sentencia, Remírez ha explicado que "sólo ha afectado a dos convocatorias de ingreso en la función pública que son una convocatoria para el acceso a 14 plazas de empleo de inspector de la Policía Foral y otra convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición de dos puestos de trabajo de Técnico en Farmacia del Servicio Navarro de Salud.

En cuanto a las plazas de acceso por concurso oposición que se han convocado después de ser firme la sentencia o cuya fase de concurso se ha celebrado después de adquirir firmeza, Remírez ha explicado que en estos casos se ha procedido aplicando la normativa vigente, es decir, el decreto foral sin los artículos anulados.

En concreto, el Servicio Navarro de Salud ha convocado 15 procedimientos con 451 plazas que se encuentran en distintas fases (inscripción, valoración, propuesta de nombramiento, elección de plazas...) a las que se han presentado 14.116 aspirantes de los que 2.841 han aprobado.

En cuanto a facultativo especialista de área, desde que devinieron firmes las sentencias, se han convocado 39 procedimientos con 285 plazas de distintas especialidades que ahora mismo se encuentran en fase de inscripción de aspirantes. EH BILDU VE

"VULNERACIÓN DE DERECHOS"

Tras la exposición del consejero, la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha considerado que la no interposición de un recurso contra la sentencia por parte del Gobierno foral "constituyó un grave error político y jurídico, porque de alguna forma dio por bueno lo que los tribunales habían dicho". Y ha considerado "incomprensible e injusto que el conocimiento del euskera no reciba ninguna valoración tratándose de una lengua propia y en cambio se valoren las lenguas extranjeras". Por ello, ha exigido "autocrítica" al Gobierno por "esa vulneración de derechos".

Por parte de Navarra Suma, Marta Álvarez ha reclamado a Remírez que "se ponga de una vez manos a la obra y lo saque adelante", puesto que ya ha pasado más de un año desde la sentencia, y ha pedido que el euskera sea valorado "de una forma adecuada". A su juicio, las "diferencias" que hay dentro del Gobierno en esta cuestión "están condicionando la política lingüística en el acceso a la Función Pública" y ha considerado que en este tema los socialistas "son rehenes de sus socios de Gobierno y de investidura". Por eso, les ha pedido que sean "valientes" y les ha tendido la mano para "una política lingüística justa y proporcionada".

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha replicado a Álvarez que el PSN y Navarra Suma "no tenemos la misma consideración con respecto a lo que significa el euskera dentro de una comunidad como Navarra, lo que pasa es que nosotros no nos hemos dedicado a hacer ruido y usarlo como confrontación política". Y ha afirmado que el acuerdo que les ofrece la coalición "no es creíble", es un "caramelo envenenado". Sobre el decreto, ha reconocido que PSN y Geroa Bai tienen "discrepancias" en este tema, pero ha asegurado que "se está trabajando y se está llegando a acuerdos".

En representación de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha considerado necesaria "una regulación completa de la ley del euskera porque es la posición y situación que nos daría realmente seguridad jurídica necesaria para proteger el euskera frente a los usos y ataques partidistas". Sobre el nuevo decreto, ha afirmado que les consta que el Ejecutivo "está trabajando en una regulación que ponga el euskera en su lugar partiendo de lo que la sentencia expone" y ha esperado que "en la mayor brevedad posible esté listo" con "una decisión de Gobierno".

En su turno de réplica, el consejero Remírez ha replicado a la representante de Navarra Suma, recordando cuando el Gobierno de Miguel Sanz cesó a dos consejeros de CDN, que "no son socios fiables de gobierno" porque los gobiernos de coalición que han formado "han terminado de forma abrupta". Y frente a ello, ha remarcado que la voluntad del Gobierno actual es "llegar a acuerdos". "No vamos a cesar a ningún consejero porque haya puntos de desencuentro", ha destacado.