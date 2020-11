Los niños que jugaron con el cardenal de Artaiz

Actualizada 01/11/2020 a las 06:00

“Que han nombrado cardenal a Celestino, me dijeron. No me lo podía creer, hasta que me enviaron el periódico”. El Papa Francisco anunció hace una semana trece nuevos purpurados, entre ellos Celestino Aós Braco, 75 años, navarro de Artaiz, concejo del valle de Unciti. Para Pedro Urdaci Ezcaray, como para otros paisanos, la noticia fue una sorpresa de las que dibujan una sonrisa. “Es muy querido por aquí”, describen quienes compartieron pupitre en la escuela y jugaron con él, aquellos niños, hoy j