Trabajadores de intervención social de Navarra se movilizan para pedir un convenio "digno"

Actualizada 29/10/2020 a las 17:00

Trabajadores del sector de la intervención social de Navarra se han movilizado este jueves para exigir al Gobierno foral y a la patronal que "desbloqueen las negociaciones y que pongan sobre la mesa la financiación necesaria de cara a obtener un convenio que dignifique los trabajos precarios del sector".

En un comunicado, el sindicato LAB ha afirmado que "el seguimiento en los primeros paros de la historia de la intervención social en Navarra está siendo masivo" pese "a los servicios mínimos abusivos decretados en los servicios de atención a menores y mujer".

Y ha destacado que "no solamente hay plantillas que han parado, también está el alumnado de la escuela de educadoras, que hoy también están realizando paros por el convenio sectorial".

Para LAB, el Gobierno foral "debe atender las demandas de las plantillas y, para ello, hay que ser valiente". "Necesitamos unos presupuestos sociales que garanticen un convenio digno, ya lo decíamos el año pasado y no atendieron nuestras demandas, por eso estamos hoy aquí de nuevo, frente al Parlamento, para decirles de nuevo que sin presupuestos no hay convenio posible, que sin convenio, con precariedad, no hay servicios de calidad posibles", ha defendido.

Asimismo, el sindicato ha exigido a la patronal que "retiren de una vez sus injustificadas exigencias y que escuchen la voluntad de las plantillas".

Según ha señalado LAB, este viernes hay una nueva reunión de negociación y ha avanzado que irán "cargados de energía". "Hemos pasado por momentos de bajón y desesperanza, pero ya no, porque hoy aquí podemos decir que cada vez somos mas, que cada vez hay mas plantillas concienciadas, mas plantillas organizadas y el sector esta en pie", ha destacado LAB.