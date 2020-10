Chivite afirma que no usará el estado de alarma "más allá de lo estrictamente necesario"

Actualizada 29/10/2020 a las 18:26

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado en su réplica en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que no tiene intención de utilizar el estado de alarma "más allá de lo estrictamente necesario".

El estado de alarma, ha declarado, es una "cobertura legal" para las restricciones contra la covid-19 de las comunidades autónomas, una herramienta que se ha comprometido a utilizar únicamente para "poder tomar decisiones para proteger la salud, la vida de los navarros y navarras".

"No es intención de este Gobierno usarla más allá de lo estrictamente necesario", ha insistido.

La presidenta ha indicado al portavoz de Na+, Javier Esparza, que en el Gobierno de Navarra "nunca hemos dicho que lo hayamos hecho todo bien en la pandemia" y de hecho "nadie lo ha hecho todo bien porque nadie conocía este virus".

"Nos habremos equivocado y no hemos sido del todo acertados, porque hemos tenido que tomar decisiones de manera rápida y urgente", ha afirmado la presidenta, quien, "desde la humildad", ha asegurado ser consciente de que "toda decisión tiene consecuencias y que, a veces, para preservar la salud hay que afectar otros aspectos de la vida".

En este sentido, ha indicado que en el Gobierno de Navarra son conscientes "de la decisión que tomábamos" cuando se decretó el cierre total de la hostelería y por tanto "no ha sido una actitud responsable por parte de su formación política" su postura sobre este asunto, ha reprochado a Esparza.

Muchas veces, ha dicho la presidenta, "escuchamos críticas a las restricciones, pero no una alternativa a ellas" y por ello ha planteado que, "si alguien tiene ideas diferentes, las ponga sobre la mesa".

La presidenta ha reconocido que "también este Gobierno se pregunta cada día por qué este virus tiene aquí tanta incidencia" y ha apuntado que se barajan posibilidades como los modos de vida, el clima de Navarra o el hecho de que las regiones con litoral parecen tener menos positivos.

En materia fiscal, ha aseverado que éste "no es un buen momento para hacer grandes cambios" y ha preguntado a Na+ cuáles son sus propuestas en esta materia.

Tras resaltar que "este Gobierno está profundamente comprometido con su autogobierno", Chivite se ha comprometido a "trabajar desde el diálogo, buscando acuerdos políticos e institucionales".

Posteriormente, la presidenta, tras escuchar una nueva ronda de intervenciones de los grupos, ha criticado con dureza al portavoz de Na+, del que ha dicho que "ha desaprovechado hoy una magnífica oportunidad para visualizarse como alternativa de este Gobierno, porque no lo ha hecho, porque no tiene discurso, porque no tiene proyecto para Navarra, porque no tiene un discurso que vaya más allá de ETA y de Bildu".

Ha señalado a Esparza que "ha demostrado usted una grandísima pobreza argumental, no ha puesto nada encima de la mesa, no tiene un proyecto alternativo para Navarra; su único discurso, Bildu y ETA".

Chivite ha destacado que "Navarra avanza" y lo hace "sin estar UPN en el Gobierno" y "ese es su miedo y el de su partido, que el desarrollo de la Comunidad no va vinculado a que se formación política esté en el Gobierno", ha indicado a Esparza.

Sobre la supuesta "debilidad" de este Gobierno, la presidenta ha recordado a Esparza que "todas y cada una de las iniciativas que ha traído este Gobierno a la Cámara han salido adelante. Esos son nuestros hechos".