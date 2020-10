NA+ y EH Bildu cuestionan la gestión de la covid, que el resto apoya

Actualizada 26/10/2020 a las 14:23

Todos los grupos parlamentarios han mostrado este lunes su apoyo a las decisiones que está tomando el Gobierno foral para frenar la pandemia de coronavirus, salvo Navarra Suma y EH Bildu que han cuestionado la eficacia de las medias adoptadas hasta ahora.

Terminada la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, todos los grupos han coincidido en señalar que el avance de la covid exige medidas ante la difícil situación que empieza a tener el sistema sanitario y las cifras de enfermos y fallecidos.

Sin embargo para NA+ las que adopta el Gobierno llegan tarde y resultan insuficientes, al tiempo que ha anunciado su rechazo a un estado de alarma durante 6 meses, y para EH Bildu lo hecho hasta el momento "no ha funcionado" y reclamado mas "soberanía" en la toma de decisiones.

Javier Esparza ha comenzado por señalar que la declaración del estado de alarma y el toque de quedas es "la evidencia flagrante de que el Gobierno ha fracasado, no se han hecho bien las cosas y no se ha puesto remedio" al avance de la covid, pero también refleja que ha "incumplido el acurdo que tenía" para modificar la legislación y "no tener que acudir a este paraguas".

Tras este reproche al Gobierno central, el portavoz de NA+ ha lamentado la falta de autocrítica y un estado de alarma que recorte libertades durante 6 meses, algo "brutal" y que su formación no apoyará por entenderla "un cheque en blanco".

A ello ha sumado los "bandazos" que a su juicio va dando del Gobierno foral "de forma permanente, casi diaria" cuando la ciudadanía "se merece una gestión más eficaz y más transparente", también de las previsiones, y sin embargo el Ejecutivo actúa de forma "unilateral", con una presidenta que, "sumisa, acata" lo que decide Madrid, y después pide "unidad y respaldo".

Ha recordado así que Navarra tiene la tasa de incidencia más alta de todo el estado, triplicando casi la media cuando el sistema sanitario de la comunidad es "sólido" y con "magníficos" profesionales, y asegurado que fue el Gobierno central el que pidió a María Chivite que solicitara el estado de alarma,

Ha reclamado por ello conocer datos e informes de expertos y exigido de momento que aumenten las pruebas PCR hasta las 6.000 diarias, mayor rastreo de los casos positivos, que se cuide la Atención Primaria y se presente un plan de choque para la hostelería, un sector "maltratado".

Para EH Bildu, ha dicho Bakartxo Ruiz, éste es "un momento crítico para frenar los contagios" porque el sistema sanitario está "al límite" y los datos de defunciones son "muy, muy preocupantes" y todo porque "lo que se ha hecho no ha funcionado" y "se han perdido meses para prever, planificar y dotar derecursos para no ir por detrás de la pandemia".

Punto en el que ha subrayado que se ha llegado "a donde no queríamos", a un estado de alarma que da seguridad jurídica a las comunidades porque con el actual marco "hace falta pasar por la ventanilla" de Madrid, por lo que ha reclamado "soberanía para poder decidir aquí lo que necesitamos en Navarra".

Y ha subrayado que la AP está "desmantelada",los planes de contingencia se modifican en función de los datos y hay una "insuficiente" capacidad de testeo y rastreo, al tiempo que ha indicado que las restricciones de movilidad deben ser "limitadas en el tiempo y proporcionales a la situación".

Para la socialista Ainhoa Unzu sin embargo el Gobierno de Chivite ha actuado con "anticipación" a la hora de adoptar "duras" medidas ante la "gravedad" de la situación con el objetivo de "aplanar la curva de contagios" y ha asegurado que se ha actuado con criterios técnico-sanitarios.

Según Unzu, la evaluación de las últimas medidas, aprobadas para dos semanas, permitirá decidir si son necesarias nuevas medidas o si se pueden rebajar las adoptadas, como el cierre de la hostelería, pero por ahora ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos en el Congreso para que "avalen" el estado de alarma.

Uxue Basrkos, de Geroa Bai, ha indicado por su parte que se debe hacer un seguimiento diario para ver si es posible revertir las restricciones en la hostelería o la cultura .

En todo caso, ha precisado, "compartimos" las medidas tomadas ya que el avance de la pandemia en navarra "es preocupante" y "exige medidas de estas características" pero siendo al mismo tiempo "muy vigilantes para adaptarlas a la evolución" de la pandemia, y el estado de alarma puede ser "un buen momento para revisar" lo hecho.

También Podemos ha mostrado su "respaldo" a las medidas tomadas tanto por el Gobierno de España como por el de Navarra, ha comentado Mikel Buil, quien ha advertido de que "vienen momentos difíciles en los que hay que mantener la autoestima como sociedad y saber que está en nuestra mano que la curva siga creciendo y amenazando", sobre todo a mayores y a quienes viven hacinados en pisos sin las medias sanitarias necesarias.

Para I-E, ha apuntado Marisa de Simón, las nuevas medidas tomadas son "absolutamente necesarias" con la pandemia "desbocándose" a todos los niveles, y al respecto ha señalado que enNavarra en una semana se han detectado alrededor de 3.000 positivos, una buena labor de rastreo que no oculta "algo tremendo" y la necesidad de evitar contagios, por lo que ha apelado a la responsabilidad individual.EFE