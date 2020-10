Rechazada una moción para instar al Gobierno del Navarra a elaborar un plan de choque específico para el sector de la hostelería, ocio nocturno y discotecas

Actualizada 23/10/2020 a las 12:54

El Parlamento de Navarra ha rechazado una moción de Navarra Suma que pedía instar al Gobierno foral a pergeñar un plan de choque específico para el sector de la hostelería, ocio nocturno y discotecas con diferentes medidas, ya que el resto de formaciones apoyaba otra opción para que se cree un grupo de trabajo técnico donde se estudien medidas de apoyo.



La moción inicial, a la que se ha contrapuesto una enmienda de sustitución de EH Bildu que todos los grupos presentes excepto NA+ (I-E no ha acudido a la sesión) han dicho apoyar pero que no se ha votado al no aceptarla Navarra Suma, instaba al Gobierno foral a "elaborar un Plan de Choque para el sector de la hostelería y del ocio nocturno, que incluya un plan de vuelta al trabajo que asegure el sostenimiento de su actividad también en contextos epidemiológicos desfavorables.



Dicho plan debía contemplar, entre otras medidas, el apoyo a la prolongación de los ERTEs hasta recuperar la situación previa al impacto de la crisis del covid-19; una línea específica de avales para el sector con extensión del periodo de carencia a dos años; ayudas directas para los casos de cierre total obligado por la Administración; y medidas fiscales con deducciones y aplazamientos del pago de los tributos que más directamente les afectan.



En un segundo punto, la moción desestimada emplazaba al Ejecutivo foral a crear el marco legal necesario para que las entidades locales puedan proceder a la concesión de licencias, extraordinarias y temporales, como bar o cafetería a los locales de ocio nocturno, todo ello para posibilitar alguna actividad a los empresarios.



Del mismo modo, se exhortaba a las entidades Locales "a que, como resultado de la autorización de las licencias referidas en el punto anterior, proporcionen los correspondientes permisos de uso del espacio público para la colocación de terrazas por parte de los establecimientos interesados, debido a las limitaciones de aforo que ha establecido el Gobierno, una vez hayan decaído las últimas medidas que obligan al cierre total del sector".



EH Bildu ha presentado una enmienda de modificación, no aceptada por Navarra Suma como titular de la iniciativa, y por ello no votada, que pretendía mostrar "su apoyo al sector de la hostelería, reconocer su importancia en el ámbito económico y valoraba el esfuerzo que los establecimientos han realizado para garantizar la seguridad. Asimismo, buscaba crear un grupo de trabajo técnico para abordar la situación y desarrollar las medidas a adoptar, a la vez que apelaba a la responsabilidad ciudadana".



En su defensa, el proponente de la moción inicial, Alberto Bonilla (Navarra Suma), ha alertado sobre la "situación muy crítica" del sector de la hostelería, que con 18.000 empleos, supone del 6 % del PIB en Navarra.



Especialmente afectado por las restricciones para frenar la covid, es "un sector que ya ha aguantado mucho, y que ha sido modélico" en su "esfuerzo" al adaptarse a las leyes y decretos formulados, pese al "riesgo" de exponerse ellos mismos a los contagios, porque "estos trabajadores quieren trabajar, no quieren únicamente más ayudas directas o ERTE, quieren trabajar" y "no entienden en qué datos o estudios se sustenta" el cierre completo del sector en Navarra, ha planteado.



Al conocer el rechazo del resto de los grupos, Bonilla ha sido contundente al entender que "van a votar en contra de los hosteleros", y ha justificado que no aceptaba la enmienda de EH Bildu porque era "una propuesta floja que quiere lavar la cara al Gobierno".



Por su parte, Laura Aznal (EH Bildu) ha considerado la suya una propuesta ""más coherente", que compartiendo "al cien por cien la enorme preocupación sobre la situación gravísima que atraviesa el sector" es "más sensata" proponiendo un órgano técnico de estudio de soluciones, y que además no colisiona con las competencias de las administraciones locales como a su juicio lo hacía la moción inicial.



En la misma línea, por el PSN Ainhoa Unzu ha defendido que su voto no era en contra de los hosteleros, de quienes ha valorado su "grandísima capacidad de adaptación y enorme responsabilidad", sino a favor de una enmiendas "perfectamente viable, bastante más sensata y ordenada que la de Navarra Suma", al que ha sugerido que en las localidades con alcaldías propias complete las ayudas del Gobierno foral al sector.



Mikel Asiain (Geroa Bai) tampoco ha cuestionado el "apoyo unánime" de la Cámara foral al sector hostelero, "lo que no significa uniformidad en el mismo", ha dicho para cuestionar también la legalidad jurídica de la propuesta sobre los municipios, considerar "más realista y factible" la propuesta de Bildu y defender que "la solidaridad con los hosteleros no está reñida con las medidas tomadas" por el Gobierno contra la covid.



El portavoz de Podemos, Mikel Buil también ha apoyado la creación de una mesa de trabajo para discutir las medidas, que "no deben ser solo de rescate económico, sino también para ver cómo retomar la actividad. Y para ello debe haber clientes", ha dicho enfadado con que Navarra Suma "dañe la credibilidad de la autoridad sanitaria" por criticar sus medidas y muy crítico con el interés de NA+ de "salir de aquí con el titular de que es el único que vota a favor de las medidas para la hostelería".